范斯的印度裔愛妻烏沙學經歷驚人 娘家人幾乎全是學霸

美國共和黨副總統候選人范斯之妻烏沙學經歷驚人，娘家人也幾乎都是學霸。圖為烏沙17日在共和黨全國黨代表大會上介紹夫婿范斯。（歐新社）

2024/07/18 17:45

〔編譯張沛元／綜合報導〕2024年美國總統大選共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）的印度裔妻子烏沙˙奇盧庫里˙范斯（Usha Chilukuri Vance）的學經歷驚人，但更驚人的是，烏沙的娘家人也幾乎全是學霸，就連她高齡96歲的姑婆香塔瑪˙奇盧庫里（Shanthamma Chilukuri），迄今仍在印度的大學教物理。

香塔瑪被印度媒體喻為該國最年長的現職教授，週一到週五幾乎天天跋涉60公里前往大學授課。她透過電話告訴路透，他們家族重視教育，大多數人都是學霸；得知烏沙的夫婿成為美國的副總統候選人，身為家人他們深感欣喜。

請繼續往下閱讀...

范斯曾在回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）中以「超聰明」來形容愛妻烏沙，而現年38歲的烏沙確實擁有傲人的學經歷，擁有耶魯大學歷史學士、英國劍橋大學早期現代史哲學碩士，以及耶魯大學法學博士等學位，並曾任美國聯邦最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）的助理。

烏沙家人的成就也不遑多讓，包括在上世紀70年代末移民美國的烏沙雙親皆為大學教授，在加州聖地牙哥教授工程與分子生物學；烏沙祖父馬薩斯特里˙奇盧庫里（Ramasastry Chilukuri）曾任教於印度首屈一指的高等學府印度理工學院（IIT），烏沙胞妹在聖地牙哥的半導體公司擔任機械工程師，烏沙姑媽是印度南部城市金奈的醫療專業人士。

根據家人，奇盧庫里家族來自印度南部安德拉省（Andhra Pradesh）的村莊瓦德杜拉（Vadduru）， 1959年時因烏沙祖父拉馬薩斯特里在印度理工學教物理而移居清奈，該校目前還有1個紀念拉馬薩斯特里的獎學金。

美國共和黨副總統候選人范斯17日在共和黨全國黨代表大會上發表完演說後，與妻子烏沙一同在台上向與會者致意。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法