川普前國安顧問歐布萊恩：中國是隻怪物 台灣須挺身而出

若川普重返白宮，曾任其白宮國安顧問的歐布萊恩（後）被看好將再次被賦予重任。（彭博檔案照）。（

2024/07/18 17:31

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國前總統川普國安顧問歐布萊恩（Robert O' Brien）對於對中國部分進口產品課徵100％關稅，恐助長通膨的疑慮不以為然，呼籲對中國展開廣泛的「戰略脫鉤」。他也說，台灣「正面臨海峽對岸的一頭怪物（monster）」，台灣國防支出的經濟佔比至少應與中國相稱。

川普日前接受《彭博商業周刊》專訪說，台灣應支付美國軍費，並批評台灣在晶片製造的主導地位。歐布來恩呼應川普的看法，認為台灣的安全部分取決於台灣做出更多捍衛自己的事。

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歐布萊恩說，「台灣人必須像我們對他們期望一樣，渴望自由與獨立」。他補充，他有兩名女兒在美軍服役，「如果台灣人自己不捍衛台灣，我無法更加關注台灣，讓我的女兒去保護台灣，我們需要看到台灣人民的意志，他們必須為自己挺身而出」。

他指出，川普對中國施加新關稅是認真的，希望以此削弱中國在汽車等關鍵領域的主導地位，他說，如果中國有機會，他們將擊垮德國汽車產業，「我認為自由世界對共黨中國的威脅還未覺醒」。

他強調，除汽車外，美國也不應在稀土元素、半導體、人工智慧、量子運算與醫藥等領域依賴中國。

川普之前揚言對中國進口汽車課徵100％關稅，並對中國範圍廣泛的產品升高關稅。歐布來恩對此舉恐助長通膨之論不以為然。

他說，「如果我們與中國自由貿易，他們不會竊取我們的智慧財產、不會傾銷產品、扼殺美國製造業，那麼或許不需要關稅」，他說，「關稅也許將維持一段時間」。

歐布萊恩強調，他的觀點不代表川普，他在TikTok與烏克蘭的看法與川普相左，不過他時常與川普談話。報導說，若他在川普第二任期出任官職，他的意見可能影響政策，而他不排除有此機會。

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