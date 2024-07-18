宇宙叛逆者！新發現行星逆向運轉超橢圓軌道 顛覆科學認知

這是1張藝術家對TIC 241249530b的想像圖，是1顆氣態巨行星，正朝著「熱木星」的方向演化，它可能擁有我們迄今發現的最古怪的軌道。（圖擷取自NOIRLab專頁）

2024/07/18 14:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學媒體《IFLScience》17日報導，天文學家發現了1顆軌道極度橢圓且逆行運行的系外行星，命名為TIC 241249530b，它可能為解開「熱木星」形成之謎提供了關鍵線索。這顆行星環繞著恆星TIC 241249530（TIC 241249530）運行，距離地球約1100光年。

這顆行星的軌道週期為167天，也就是說，它繞著恆星運行一圈需要167天。它的平均軌道距離大約是地球軌道距離的3分之2，這意味著它與恆星之間的平均距離，比地球與太陽的平均距離要近一些。如果我們用太陽系的行星來作比較，它的平均軌道距離介於水星和金星之間。

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但是，這個平均值很有迷惑性，因為它的軌道並不像地球或其他太陽系行星那樣近乎圓形，而是非常橢圓。也就是說，這顆行星在軌道上運行時，距離恆星的距離會發生極大的變化，時而非常靠近，時而非常遙遠。TIC 241249530b在軌道上最接近恆星時，距離比水星與太陽的距離還要近10倍，而在最遠點時則比地球與太陽的距離還要遠。這意味著它的軌道極度橢圓，離心率高達0.94，接近1的極限值。

更令研究團隊驚訝的是，TIC 241249530b的運行方向與其恆星自轉方向相反。在絕大多數行星系統中，行星都與恆星自轉方向一致。TIC 241249530b的逆行軌道是極為罕見的例外，為我們理解行星形成和演化提供了新的視角。

研究人員推測，TIC 241249530b軌道的奇特性可能與其所在的雙星系統有關。遠處伴星的引力干擾可能將這顆行星推離了常規軌道。雖然並非所有熱木星都存在於雙星系統中，但這一發現為部分熱木星的形成提供了解釋。

「熱木星」是指那些軌道距離恆星非常近的巨大氣態行星，它們的形成一直是天文學家的一個謎團。目前的行星形成理論認為，巨大行星無法在靠近恆星的地方形成。熱木星必定起源於更遠的地方，類似於我們太陽系中木星和土星所在的位置，然後向內遷移。TIC 241249530b正好處於這一遷移過程中，為研究熱木星形成提供了重要的實證案例。

這項研究成果發表在《自然》（Nature）期刊上。研究團隊希望未來能使用韋伯太空望遠鏡（JWST）進一步觀察這顆奇特行星，特別是在它最接近恆星時大氣層的動態變化。

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