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對付眼鏡蛇毒液有新招！常見血液稀釋藥物成良藥

擁有致命毒液的眼鏡蛇不斷吐蛇信、齜牙裂嘴發出嘶聲，甚至昂起頭部作勢攻擊。（法新社）

擁有致命毒液的眼鏡蛇不斷吐蛇信、齜牙裂嘴發出嘶聲，甚至昂起頭部作勢攻擊。（法新社）

2024/07/18 15:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在非洲、南亞和東南亞等收入較低的貧窮農村地區，眼鏡蛇一直是當地居民心中的隱患。然而近期一群來自加拿大、英國、哥斯達黎加和澳洲的科學家發現了新的解決辦法。一種名為肝素，主要用於稀釋血液的藥物將有可能取代傳統的抗蛇毒血清，成為對抗眼鏡蛇毒液的廉價替代品。

據英國《BBC》報導，全球每年被毒蛇咬傷不幸死亡的人口約14萬人，被咬傷會造成局部中毒的現象，甚至會引發咬傷部位的腫脹和壞死，最終可能導致截肢等不可逆的永久性傷害。而目前臨床上使用的抗蛇毒血清通常都只對單一蛇種有效，並不能有效地阻止人體組織嚴重壞死的情況。

雪梨大學教授尼利（Greg Neely）表示，這項發現除了可以降低毒蛇咬傷導致終身殘疾的可能性，同時也能取代傳統血清的部分作用，如減緩毒液在身體中流動的速度。該團隊目前研究方向是將不同種類的毒液視為一個單一的研究目標，並辨別出其與人體細胞交互作用的多種方式，期望以肝素作為基礎，進而研發出能抵抗更多蛇毒種類的大型通用解毒劑。

目前該項研究已經在白老鼠身上通過了動物實驗，下一步將進行人體臨床測試，有望成為對抗眼睛蛇咬傷更加便宜、有效的快速解毒劑，以期減少因毒蛇咬傷造成的傷亡人數。

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