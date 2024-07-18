神秘「仙女燈籠」現蹤馬來西亞雨林 科學家發現新物種

這種水玉杯屬植物Thismia thaithongiana，外型酷似貓頭鷹。（圖擷取自facebook.com/BotanyPSU專頁）

2024/07/18 09:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》17日報導，馬來西亞雨林深處，科學家日前發現了一種新的「地下精靈」植物，為神秘的水玉杯屬（Thismia）增添了新成員。這種名為「馬來西水玉杯」（Thismia malayana）的植物，以其獨特的外形和神祕的生活方式引起了植物學界的關注。

據報導，水玉杯屬植物有個別名叫「仙女燈籠」（Fairy Lanterns），如果見過這種屬的植物的花朵就不難理解它為什麼有這個別名：這些花朵顏色俏麗、姿容小巧、有的為半透明，花型成鼓狀，形似小小的燈籠，因其奇特的生存方式和外形而聞名。它們大部分時間都生活在地下，沒有葉綠素，也不進行光合作用，而是依靠吸收土壤中真菌的養分維生。這些植物僅在開花時短暫露出地表，而且花期通常不超過一週，這使得它們極難被發現和研究。

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新發現的馬來西水玉杯有著杯狀的小花，從腐爛的樹幹和落葉中探出頭來。花朵呈棕白色，內部為豐富的黃色，最引人注目的是其鮮豔的紫色雄蕊。花朵頂部還長有數個奇特的觸手狀結構，使其更像是一種海洋生物而非陸地植物。科學家推測，這些觸手可能有助於吸引授粉昆蟲，如某些種類的蒼蠅。

水玉杯屬植物的神祕性可見一斑，就是到今天為止，科學家也只看到過5株這種新植物。例如，Thismia neptunis這個物種在首次被發現151年後才再次被找到，科學家不得不依靠19世紀義大利植物學家貝卡里（Odoardo Beccari）的手繪圖來確認其身份。

這次新物種的發現再次證明，即使在21世紀的今天，地球上仍有許多未知的生命等待我們去發掘。馬來西水玉杯的發現不僅豐富了我們對生物多樣性的認知，也為研究植物適應性和進化提供了新的素材。

然而，隨著全球氣候變遷和熱帶雨林面積的持續縮減，像馬來西水玉杯這樣的稀有物種正面臨著生存威脅。這一發現也提醒我們，保護生物多樣性和脆弱生態系統的重要性。

新發現的水玉杯屬植物Thismia malayana。（圖擷取自PhytoKeys期刊專頁）

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