韓國首都圈連日暴雨提升預警 仁川機場25航班取消

南韓中央災難安全對策本部今上午7時50分提升緊急應對措施，將暴雨危機預警從「注意」上調至「警惕」。（美聯社）

2024/07/18 10:23

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首都圈為中心連日下起暴雨，首爾等首都圈和忠清南道等地區已發布暴雨預警，中央災難安全對策本部今日上午7時50分提升緊急應對措施，將暴雨危機預警從「注意」上調至「警惕」。

綜合《韓聯社》報導，韓國行政安全部（行安部）在忠清、慶尚地區發布暴雨特別預警之後，昨晚7時30分啟動中央災難本部1級緊急措施，將暴雨危機預警從原先的「關注」提升至「注意」。

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行安部長官、中央災難安全對策本部長李祥敏表示，將要求相關部門、地方政府動用一切可用資源，避免暴雨造成損失，同時囑咐有關部門和機構，應加強對安全薄弱地區和設施的檢查，採取疏散、管制等安全措施，防患於未然。

據悉，中央災難安全對策本部緊急措施依照嚴重程度共分3級，第3級應變是最高級別。各種災害危機預警共分4級​​，從低到高分別是「關注」、「注意」、「警惕」、「嚴重」。

另外，仁川國際機場公社表示，截至今日上午8點，已有25個國際航班取消、4個航班返航。停飛航班中，原定於凌晨3時從仁川機場出發，預計約4時5分抵達中國江蘇省無錫的東方航空客機取消航班，其餘24個航班則提前取消航班。

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