再喊換拜！又1民主黨大咖出聲 眾議員謝安達籲拜登退選

美國總統拜登。（美聯社）

2024/07/18 06:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管美國總統拜登堅稱絕不退選，民主黨內的逼退聲浪仍未稍歇。正在競選加州聯邦參議員的現任眾議員謝安達（Adam Schiff）17日公開呼籲拜登退選，成為迄今呼籲拜登退選的最大咖民主黨議員，也是共和黨總統提名人、前總統川普13日遇刺以來第一位敦促拜登退選的民主黨人。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、洛杉磯時報和CNBC等報導，從政20多年的謝安達被看好贏得參議員選戰，但他對拜登能否在11月擊敗共和黨對手、前總統川普感到「嚴重憂心」。

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民主黨人士愈來愈擔心拜登的年齡和身心健康狀況，無法勝任總統職務，尤其是在6月27日的首場電視辯論之後，拜登的表現欠佳引發黨內逼退聲浪。紐約時報報導，謝安達上週警告民主黨金主，如果民主黨提名拜登參選，可能會失去目前在參議院掌握的多數席次，也無法進取眾議院，「我想我們會輸掉」。

曾擔任眾院情報委員會主席的謝安達在聲明中說，拜登「一直是我們國家歷史上最重要的總統之一，他做為參議員、副總統和現任總統，使我們的國家變得更好。」然而，「我們的國家正處於十字路口」，「川普再次擔任總統，將破壞我們民主的基礎。」

與前眾院議長裴洛西關係密切的謝安達說：「雖然退出選戰是拜登總統一個人的選擇，但我認為現在是他交棒的時候了。如果他這麼做，將容許我們在即將舉行的選舉中，以擊敗川普來確保他的領導遺產。」

不過，謝安達還是強調，無論民主黨最終提名誰參選總統，他都會全力支持，即使仍然是拜登，「我將盡我所能幫助他們贏得勝利」，「目標只有一個，就是擊敗川普」。

現任民主黨眾議員謝安達17日公開呼籲拜登退出選戰，成為迄今呼籲拜登退選的最大咖民主黨人，也是前總統川普13日遇刺以來第一位敦促拜登退選的民主黨議員。 （法新社檔案照）

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