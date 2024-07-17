香港記協主席遭華爾街日報辭退 香港新聞自由再遭重創

甫於6月當選的香港記者協會新任主席鄭嘉如，17日宣布遭所屬的華爾街日報辭退。（法新社）

2024/07/17 23:31

〔國際新聞中心／綜合報導〕6月才當選的香港記者協會新任主席鄭嘉如（Selina Cheng），17日驚傳遭所屬的《華爾街日報》以「重組架構」為由，將她辭退，鄭本人對此感到震驚，不排除訴諸法律行動。

綜合香港媒體報導，鄭嘉如透露，人在英國的華爾街日報高層，在3週前的記協選舉前夕，曾要求她退選並辭去執委職務，理由是她的職務與記協工作無法並存，該報員工不應在香港推動新聞自由，因為香港有別於其他西方國家。

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鄭嘉如表示，將繼續從事記者工作，並指維護新聞自由的責任，「比一份工作、一份糧，更長遠，更重要。」鄭嘉如認為，華爾街日報此舉對香港日益嚴峻的新聞自由造成負面影響，因為該報並非被動回應，而是主動選擇，她將繼續擔任記協主席。

據報導，今年6月22日，記協週年大會換屆選舉，鄭嘉如接替不尋求連任的陳朗昇，當選主席。她說，此後華爾街日報並未安排新的工作給她，她繼續此前一直跟進的報導，也一如往常上班，最後一篇署名報導發表於6月21日。記協6月換屆後，迄今已有4名執委當選後先後辭職。

鄭嘉如質疑阻止員工參加工會，違反香港《僱傭條例》，況且港人參與工會權利也受到《基本法》27條保護。華爾街日報則確認有「人事變動」，但不評論個案，強調該報始終致力促進香港及世界各地新聞自由，將來也會持續努力。

鄭嘉如2022年加入華爾街日報，主要採訪中國電動車行業。今年5月，華爾街日報亞洲總部由香港遷至新加坡，同時大幅縮減駐香港記者及編輯人數，佔駐港人數半數以上，編採縮減至個位數，當時鄭嘉如並未受裁員影響。

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