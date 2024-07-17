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昔日政敵海利表態力挺川普 掌聲與噓聲齊飛

海利16日現身共和黨全國大會，表態力挺川普。（法新社）

海利16日現身共和黨全國大會，表態力挺川普。（法新社）

2024/07/17 13:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國福斯新聞（Fox News）報導，曾角逐共和黨黨內總統提名的前駐聯合國大使海利（Nikki Haley），16日在共和黨全國大會（RNC）上發表了備受期待的演講，她的登場卻引發了與會者熱烈的掌聲與噓聲交織的奇特景象，也為原本就充滿戲劇性的共和黨大會增添了一抹緊張的色彩。

海利曾是前總統川普在2024年總統大選初選中最強勁的競爭對手，一度被視為川普最有可能的挑戰者。然而，在經歷了幾個月的觀望和猜測後，海利最終選擇在共和黨大會上公開表態，向川普表達了「堅定的支持」。

據報導，海利的這番表態讓外界感到意外，也引發了各界對共和黨內部團結的猜測。因為，在共和黨大會上，川普的支持者們熱情洋溢，而反川普勢力也毫不掩飾自己的不滿。當前總統候選人川普的頭號競爭對手，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在演講時，贏得了全場觀眾的起立鼓掌，包括川普本人的熱烈支持。

然而，當海利現身舞台時，現場氣氛卻截然不同。支持海利的觀眾們熱情歡呼，而反對川普的支持者們則發出噓聲，現場掌聲與噓聲交織，形成了一幅鮮明的對比。

儘管如此，海利演講中試圖傳達團結的訊息，她承認，即使不完全同意川普的觀點，也可以在今年的大選中支持他。海莉說：「你不必完全同意川普才能投票給他，相信我，我並不總是同意川普總統的觀點，但我們同意的事情比我們不同意的事情更多。」

海利的演講結束後，另一位前川普初選競爭對手，佛州長迪尚特（Ron DeSantis）接替了她的位置，他在演講中也強調了團結的重要性。迪尚特說：「我的共和黨同胞們，讓我們把拜登送回他的地下室，讓我們把川普送回白宮。當川普擔任總統時，生活更能負擔得起，我們的邊境在川普政府的領導下更安全，當川普是我們的總司令時，我們的國家受到尊重。」

海利在共和黨大會上的現身與發言，成為大會的一大亮點，也引發了外界對共和黨內部團結和2024年總統大選走向的更多猜測。

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