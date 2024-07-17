密爾瓦基槍聲響起！外州警員開槍殺人 居民要求徹查真相

7 月 16 日，共和黨全國大會第二天，密爾瓦基國王公園附近發生槍擊事件，警方正在調查。槍擊事件發生在共和黨全國大會安全警戒範圍之外。（美聯社）

2024/07/17 10:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨全國大會（RNC）正在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行，然而，一場悲劇卻在會場附近發生，引發了當地居民強烈憤怒。這起事件發生在 7 月 16 日，也就是前總統川普遇刺未遂事件發生的3天後，5名來自俄亥俄州哥倫布市（Columbus）的警員在距離共和黨大會會場僅幾個街區的地方，開槍射殺了一名手持兩把刀的男子。

《美聯社》報導，這起事件發生在距離共和黨大會會場約一英里的國王公園（King Park）附近。據密爾瓦基警察局長諾曼（Jeffrey Norman）表示，這名男子拒絕服從警方的命令，因此警員開槍自衛。然而，這起事件引發了密爾瓦基居民的強烈不滿，他們質疑為何外州警員會出現在他們社區，並在沒有充分了解情況下開槍。

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「他們來到我們的社區，在一個公共公園裡射殺了我們的家人，你們在我們城市做些什麼，射殺人們？」死者的一名堂姐琳達·夏普（Linda Sharpe）憤怒地質問。她表示，她的堂兄塞繆爾·夏普（Samuel Sharpe）住在槍擊案發生地點國王公園對面的一個帳篷營地裡。

報導稱，許多密爾瓦基居民認為，外州警員的介入讓他們感到不安，他們質疑這些警員是否真正了解當地社區的狀況。「他們不應該有權勢在這個區域執法，這裡不在他們執法的範圍內，這裡是帳篷社區，他們不應該來這裡。」「朋友無家可歸」組織的志願者肯尼斯·強生（Kenneth Johnson）表示。

然而，哥倫布市警察局聲稱這起槍擊事件發生在他們被分配的執法區域內。哥倫布市警察局的「對話小組」被派往密爾瓦基，旨在改善警民關係，並在15日的抗議活動中發揮了明顯的作用。

報導指，這起事件再次凸顯了警民關係緊張的現狀，以及外州警員介入當地社區時所面臨的挑戰。密爾瓦基居民要求對這起槍擊事件進行透明的調查，並呼籲當局採取措施，確保外州警員在當地執法時更加尊重社區和居民。

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