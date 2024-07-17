川普副手范斯 矢板明夫：從台灣角度看更讓人放心！

美國俄亥俄州聯邦參議員范斯成為川普的搭檔副手。（美聯社）

2024/07/17 00:47

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）週一（15日）宣布搭檔副手為現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance），引發各界熱議。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫分析認為，從台灣角度來看，范斯至少要比現任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等人更讓人放心。

矢板明夫16日晚間在臉書發文表示，美國共和黨總統候選人川普選定了范斯作為副總統候選人，「一個和川普價值觀相近的共和黨人」。他指出，「范斯雖然在保守派中很有人氣，但並不是左派容易接受的人物。選擇范斯，反映了川普喜歡『正攻法』、性格上知難而上的一面。」

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他說：「很多台灣媒體提到，范斯一直支持台灣，是一位典型的抗中保台派。如果能夠順利當選，很可能聯手另一位抗中保台大將龐皮歐（Mike Pompeo），在川普政權中開創和中國對抗的新局面。從台灣的角度來看，這2個人，至少要比賀錦利、布林肯、奧斯汀等人更讓人放心。」

矢板明夫也提到，范斯的自傳《絕望者之歌》是暢銷書，「來自貧困家庭，透過自身不懈的努力終於翻身的『美國夢』故事，激勵了很多年輕人。2016年在台灣也出版了中文版。很多台灣朋友也讀過。」

他指出，該書的出版社正是八旗文化，其創辦人富察去年春天在中國上海失聯，被中國當局以莫須有的罪名拘留，「范斯如果能夠當選，希望他能夠從維護人權和捍衛言論自由的角度，幫助富察回家。」

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