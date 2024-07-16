川普為何選范斯？ 幕僚透露關鍵原因

幕僚透露，選擇范斯（右）當副手的原因在於他的背景和經歷完美契合川普的理念。（取自X平台＠TrumpWarRoom）

2024/07/16 15:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）15日宣布，俄亥俄州共和黨聯邦參議員范斯（J.D. Vance）成為他的2024年副總統競選搭檔。幕僚透露，選擇范斯當副手的原因，在於他的背景和經歷完美契合川普的理念：范斯來自美國被遺忘的社區，真實理解並代表了被遺忘的美國人。

川普競選團隊副傳播總監、曾演出迪士尼頻道影集「舞動青春」（Shake It Up）的姍尚（Caroline Sunshine），在接受《福斯新聞》採訪時強調了這一點。她表示，「范斯的經歷完美詮釋了川普總統自2015年開始就強調的理念：為被遺忘的美國人而戰。」

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報導提到，范斯來自俄亥俄州西南部的卑微背景，實現了「美國夢」，並曾在雙塔倒塌後立即加入美國陸戰隊，展現了他的愛國精神和服務精神。

姍尚進一步解釋，范斯在政治舞台上的誠實和真誠是其吸引選民的重要因素。「許多政治人物假裝了解普通民眾的生活，但范斯真正來自這些被遺忘的社區，他深切理解這些問題和苦難。」她補充說，范斯不僅僅是站在講台上說教，他真正了解並體驗過這些社區的困境。

此外，范斯對美國外交政策的看法與川普高度一致。姍尚指出，「他認為美國不應該捲入無盡的外國戰爭，這與川普總統使美國再次富裕、安全和強大的目標完全一致。」這一觀點也使得范斯在川普的團隊中獲得了更多的支持。

姍尚表示，范斯在鐵鏽帶的關鍵搖擺州擁有強大的共鳴能力，許多專家認為這些州可能會左右選舉結果。

她說：「他是一位傑出的美國人，是一位公共服務者，這一點非常重要。川普總統不是為了個人利益而涉足政治。他很幸運能有像范斯這樣的競選搭檔，一位同樣熱愛這個國家、為這個國家做出犧牲的人。」

《福斯新聞》指出，川普的選擇標誌著他對於2024年競選策略的明確方向：選擇一位能夠真實代表和理解美國普通民眾的候選人，並且在關鍵搖擺州具有強大影響力的夥伴。

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