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巧合？牧師比格斯4個月前預言「川普遭暗殺」：子彈飛過耳朵

基督教牧師比格斯（Brandon Biggs），早在今年3月就預測川普遇襲過程，影片在社群平台上瘋狂轉傳。（圖擷自「Steve Cioccolanti & Discover Ministries」YouTube頻道）

基督教牧師比格斯（Brandon Biggs），早在今年3月就預測川普遇襲過程，影片在社群平台上瘋狂轉傳。（圖擷自「Steve Cioccolanti & Discover Ministries」YouTube頻道）

2024/07/16 16:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕角逐美國總統的川普，當地時間13日於賓州造勢時遭槍擊，所幸傷勢無礙。不過1名基督教牧師比格斯（Brandon Biggs），早在今年3月就預測川普遇襲過程，連細節幾乎如出一轍，這段影片在社群平台上瘋狂轉傳。

綜合外媒報導，比格斯於今年3月15日發布影片提及，他聲稱上帝向他揭示美國未來發生事件，「我看到川普，看到密西根州紅色浪潮⋯⋯人們舉著類似火把的東西，將會帶來新一輪愛國主義浪潮」、「愛國主義向全美蔓延」。

比格斯說，他在未來畫面中看到「有人企圖謀害川普的生命，這顆子彈從他的耳朵旁邊飛過，距離他的頭部太近，造成耳膜破裂」，比格斯邊說邊摸著右邊耳朵；報導稱，遭槍擊後川普沒有耳膜破裂。

比格斯透露，川普躲過子彈後「跪倒在地，開始崇拜上帝」、「拜登將會在11月總統大選落敗，川普將勝選，我看到川普在白宮橢圓形辦公室祈禱，雙手抱頭哭泣」。

比格斯聲稱，「隨後將發生比經濟大蕭條更嚴重的『經濟大崩潰』，但不全然是厄運和陰霾，天空不會塌下來，這是一種修正，修正即將到來。」

川普遇襲後，這段影片被瘋狂轉傳至多個社群平台，許多網友留言說，「我這輩子第1次質疑自己的無神論」、「無法否認他的預言，他甚至指著自己的右耳朵」。

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