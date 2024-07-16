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北韓駐古巴高級外交官花3個月計劃脫北 妻兒6小時前才得知

北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎（Ri Il Kyu）去年11月叛逃至南韓，成為自2016年以來逃往南韓的最高級別北韓外交官。（圖擷自「@nannana1232」X）

北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎（Ri Il Kyu）去年11月叛逃至南韓，成為自2016年以來逃往南韓的最高級別北韓外交官。（圖擷自「@nannana1232」X）

2024/07/16 14:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎（Ri Il Kyu）去年11月叛逃至韓國，14日接受韓媒報導透露逃亡的心路歷程，稱希望讓更多人知道金正恩體制下沒有希望的真相。

李日奎接受《朝鮮日報》採訪時表示，他從去年7月開始擬訂脫北計劃並於11月付諸行動。他在3個月內瘦了7公斤，買了機票後選在逃亡前6小時告訴妻兒，「我沒有說去韓國，而是說『我們去國外生活吧』」。此外李日奎並未詳細說明叛逃過程，「如果具體說明的話，北韓當局會提前阻斷此種方式。這可能會對其他也想逃離的人造成傷害，所以我不能說」。

談及脫北動機時透露，北韓外務省聚集很多有權有勢的家庭子女，出身相對不高的李日奎總是勤勤懇懇地工作。2019年8月打算在古巴經營北韓餐廳，回到平壤進行交涉時遭高層索取鉅額賄賂，他只好放棄卻被上級挾怨報復。

李日奎表示，去年他因頸椎損傷而神經受損，由於古巴受到制裁並無充足醫療資源，他只好向外務省提出至墨西哥接受治療的要求，不料1天內就被拒絕。他回想起將金正恩表彰狀掛在客廳的父母、岳父母都已去世，讓他下定決心離開北韓。

關於金正恩經常帶著愛女李主愛公開活動，是否可能成為下一任北韓領導人，李日奎認為機會不大，「想獲得絕對權威與崇拜，就要有神秘感」。他還透露，2012年朴槿惠當選南韓總統，讓金正恩受到巨大衝擊並下達指令，「我們也要大力啟用女性，才能在國際社會上成為正常國家」。

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