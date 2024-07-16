音速500倍飛越太陽！人類史上最快探測器再創速度紀錄

「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe）再次刷新人類史上最快人造物紀錄。（美聯社資料照）

2024/07/16 09:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe）再次刷新人類史上最快人造物紀錄。根據NASA官方網站報導，這艘探索太陽奧祕的太空船於6月29日達到驚人的每小時63萬5266公里速度，相當於音速的500倍。

這項壯舉不僅展現了人類太空科技的進步，更為太陽物理研究開闢了新的領域。帕克太陽探測器自2018年發射以來，一直致力於近距離觀察太陽外層大氣（日冕）。其驚人的速度源自巧妙利用天體引力：探測器在繞行太陽時，會與金星軌道對齊，利用金星的引力形成「重力推進」效應，不斷加速。

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NASA預計，當探測器於2025年最接近太陽時，其速度將進一步提升至每小時約69萬2000公里。以這樣的速度，從地球上的華盛頓特區飛至東京僅需不到一分鐘，這一比喻生動地展現了探測器的驚人速度。

帕克太陽探測器的任務充滿挑戰。2021年4月，它首次「觸及」太陽，收集等離子體樣本並測量磁場變化。目前，探測器已完成第20次近日點飛行，最近距離達到太陽表面僅726萬公里。未來預計將進一步接近至612萬公里，這對探測器的耐熱能力提出了極高要求。

為抵禦極端高溫和輻射，探測器配備了11.4公分厚的碳複合材料防護罩，能承受近攝氏1371度的高溫。這一創新設計使得探測器能夠在接近太陽表面的極端環境中生存，為科學家收集寶貴的第一手資料。

帕克太陽探測器的研究成果對理解太陽活動及其對地球的影響至關重要。透過近距離觀察太陽風、磁場和高能粒子，科學家有望解開太陽物理學中的諸多謎題，如日冕加熱問題和太陽風加速機制等。

這項任務不僅推動了天文學和太空科技的發展，還為人類探索其他恆星系統提供了寶貴經驗。隨著帕克太陽探測器繼續其驚人之旅，天文學家期待它能為人類帶來更多關於我們這顆最近恆星的驚人發現。

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