中國《新京報》踢爆污油醜聞竟遭圍攻 資深記者：喪盡天良

中國《新京報》近日獨家披露油罐車混裝工業油和食用油的醜聞後，卻遭到網友圍攻。中國資深媒體人感嘆，《新京報》試圖保護民眾，卻遭圍攻，令人心寒。（翻攝自《新京報》）

2024/07/15 12:09

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國《新京報》記者韓福濤近日獨家披露油罐車混裝工業油和食用油的醜聞，引發社會輿論譁然，隨爭議日漸擴大，韓福濤事後竟傳出失聯、微博帳號也被註銷，《新京報》更遭不少中國民眾圍攻，引發資深媒體人感嘆中國的輿論環境為何淪落如此。

曾在《新京報》任職的中國資深媒體人彭遠文近日發表「新聞傳播的『兩種閉環』：從改變社會到改變媒體」指出，過去媒體曝光1件關乎社會進步的事情後，會出現如此的閉環流程：媒體報道揭露問題、網路傳播放大影響力、其他媒體跟進報導形成合力、民間輿論達成共識、社會各界介入行動、責任方被處理和制度改良。

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但也曾在《新京報》任職的中國資深媒體人褚朝新指出，如今媒體曝光1件關係民生的事情後，一群喪盡天良的壞東西不去譴責危害公共安全的不良企業，反而對媒體進行圍攻，迫使媒體步步後退，最終在公共事件中失聲缺席，「這就是如今的輿論環境，媒體關注民生、關注食品安全問題，為了千萬吃不到特供的民眾，但這千萬的民眾中有無數的蠢貨，居然要來質疑曝光的媒體和記者」。

褚朝新說，他們污衊和攻擊媒體的套路總是那麼幾招，什麼境外勢力操縱，什麼選擇性曝光等，稍微有點腦子的人都能明白，如今的中國，若1家媒體被境外勢力操縱了，早就被強制關門了，相關人員早就被抓起來了，哪裡還等得到這些後知後覺的壞東西出來質疑。

至於選擇性曝光，他們攻擊得倒是沒錯，如今媒體能監督、敢監督的領域非常有限，能批評曝光幾個企業就很讓我們覺得了不起了，但在20、30年前，可不是這樣。

褚朝新說，事實上，生活在當下的許多人都能意識到失範的權力對民眾的危害更大，但這些圍攻《新京報》的壞東西們絕對不敢直接質問《新京報》：到處都是為非作歹的官員，你們為什麼不監督？

媒體的社會功能，很多時候在於發現問題然後向社會預警，解決公共安全問題不是媒體的功能，而是那些拿著公帑的人和機構應該做的。媒體與記者的調查手段、技術與能力都很有限，他們無法取代執法人員和執法部門。

《新京報》曝光油罐車混裝工業油和食用油的問題，保護的是這個國家所有的普通民眾，包括相當一部分參與圍攻《新京報》的人，這就是讓人心寒的現實：《新京報》試圖保護你，你卻在陷害《新京報》。

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