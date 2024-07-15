為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

川普遭槍擊震美國！國會急推法案 三大參選人獲空前安保

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr），目前秘勤局未提供他安全保護。（法新社資料照）

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr），目前秘勤局未提供他安全保護。（法新社資料照）

2024/07/15 09:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治媒體《Axios》報導，美國聯邦眾議院跨黨派議員14日表示，計劃提出法案，加強對總統拜登（Joe Biden）、前總統川普（Donald Trump）和獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr）的秘勤局（Secret Service）保護。這項立法是對13日川普在賓州競選集會上遭暗殺未遂的回應。

據報導，共和黨籍聯邦眾議員羅勒（Mike Lawler）和民主黨籍聯邦眾議員托瑞斯（Ritchie Torres）在聯合聲明中表示：「隨著事件細節持續浮現，很明顯所有主要總統候選人都需要更多保護。因此，我們計劃提出跨黨派法案，為拜登總統、前總統川普和總統候選小羅勃甘迺迪提供加強版的秘勤局保護。任何低於這個標準的做法都將有損我們的民主。」

槍擊事件也再次引發人們對小羅勃甘迺迪缺乏秘勤局保護的關注。科羅拉多州民主黨籍州長賈波利斯（Jared Polis）在社群平台X上發文，呼籲拜登「立即為甘迺迪提供秘勤局保護」。亞利桑納州民主黨籍聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也致函秘勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle），詢問是否會重新考慮為小羅勃甘迺迪提供保護。

這起槍擊事件引發國會對秘勤局的密切關注。共和黨領導的眾議院監督委員會計劃於7月22日舉行聽證會，邀請局長奇鐸出席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
川普準備參加共和黨代表大會 美特勤局將維持現有維安強度
2024/07/15 07:34

川普準備參加共和黨代表大會 美特勤局將維持現有維安強度
川普遭槍擊淌血仍高舉拳頭 紐時：本能與媒體操控
2024/07/15 09:10

川普遭槍擊淌血仍高舉拳頭 紐時：本能與媒體操控
拜登呼籲美國民眾團結 會提供一切資源保護川普
2024/07/15 08:26

拜登呼籲美國民眾團結 會提供一切資源保護川普
全美第一人 男子揚言刺殺川普被告
2016/11/16 09:50

全美第一人 男子揚言刺殺川普被告
企圖奪警槍殺川普 英男被捕
2016/06/22 06:00

企圖奪警槍殺川普 英男被捕
不想為川普擋子彈 秘勤局幹員恐遭申誡
2017/01/26 08:11

不想為川普擋子彈 秘勤局幹員恐遭申誡
秘勤局陷維安危機 國會、FBI要調查
2024/07/15 05:30

秘勤局陷維安危機 國會、FBI要調查
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播