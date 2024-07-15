川普遭槍擊震美國！國會急推法案 三大參選人獲空前安保

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr），目前秘勤局未提供他安全保護。（法新社資料照）

2024/07/15 09:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治媒體《Axios》報導，美國聯邦眾議院跨黨派議員14日表示，計劃提出法案，加強對總統拜登（Joe Biden）、前總統川普（Donald Trump）和獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr）的秘勤局（Secret Service）保護。這項立法是對13日川普在賓州競選集會上遭暗殺未遂的回應。

據報導，共和黨籍聯邦眾議員羅勒（Mike Lawler）和民主黨籍聯邦眾議員托瑞斯（Ritchie Torres）在聯合聲明中表示：「隨著事件細節持續浮現，很明顯所有主要總統候選人都需要更多保護。因此，我們計劃提出跨黨派法案，為拜登總統、前總統川普和總統候選小羅勃甘迺迪提供加強版的秘勤局保護。任何低於這個標準的做法都將有損我們的民主。」

請繼續往下閱讀...

槍擊事件也再次引發人們對小羅勃甘迺迪缺乏秘勤局保護的關注。科羅拉多州民主黨籍州長賈波利斯（Jared Polis）在社群平台X上發文，呼籲拜登「立即為甘迺迪提供秘勤局保護」。亞利桑納州民主黨籍聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也致函秘勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle），詢問是否會重新考慮為小羅勃甘迺迪提供保護。

這起槍擊事件引發國會對秘勤局的密切關注。共和黨領導的眾議院監督委員會計劃於7月22日舉行聽證會，邀請局長奇鐸出席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法