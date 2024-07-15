銀河系狂想曲！我們身處的星系竟會「扭曲」

銀河系扭曲結構研究為暗物質之謎提供線索。（法新社檔案照）

2024/07/15 08:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，我們身處的銀河系並非一個完美平坦的圓盤，而是像黑膠唱片一樣，呈現出波浪狀的扭曲形態，這會是怎樣一番景象？天文學家最新研究發現，銀河系的這種「扭曲」並非靜止的，而是會隨著時間推移而旋轉變化，如同演奏著一曲浩瀚的宇宙狂想曲。

據《生活科學》（LiveScience）網站7月12日報導，過去，天文學家已經知道銀河系存在著這種扭曲結構，但對於其如何旋轉、速度有多快卻知之甚少。6 月 27 日發表在《自然·天文學》（Nature Astronomy）期刊上的一項研究中，中國科學院的天文學家團隊利用歐洲太空總署（ESA）蓋亞太空望遠鏡（Gaia）的數據，揭開了這個謎團。

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蓋亞太空望遠鏡堪稱星系測繪大師，能夠精確測量超過 10 億顆恆星的位置、運動和年齡等數據。研究團隊選取了其中 2,613 顆「造父變星」（Cepheid variable stars）作為觀測對象。這些「造父變星」就像宇宙中的脈衝星標，它們的亮度會隨著時間週期性變化，而亮度變化週期與其自身真實亮度息息相關，藉由分析這些「星光密碼」，天文學家就能推算出它們與地球的精確距離。

研究人員將不同年齡的「造父變星」分組，並繪製出它們在銀河系中的三維分佈圖，就像製作一部銀河系演化史的縮時電影。結果驚奇地發現，銀河系的扭曲結構並非固定不變，而是會隨著時間推移而緩慢旋轉，這就是所謂的「進動」（precession）。

天文學家還測量出了銀河系的「曲速」（warp speed），這裡的「warp speed」並非指科幻作品中的超光速航行，而是指星系盤上不同區域的旋轉速度存在差異，導致星系盤的扭曲形態會隨著時間而發生改變。更令人意外的是，這種旋轉方向與星系盤整體旋轉方向相反，呈現出「逆行進動」，速度約為每百萬年 0.12 度。

那麼，是什麼力量驅使著銀河系進行這場「扭曲」的旋轉？科學家推測，罪魁禍首很可能是隱藏在銀河系周圍的「暗物質」（dark matter）。暗物質看不見摸不著，卻構成了宇宙中大部分的質量，其引力被認為是星系形成和演化的關鍵因素。

這項研究成果不僅讓科學家更深入了解了銀河系的結構和運動方式，也為揭開暗物質的神秘面紗提供了重要線索。未來，隨著觀測數據的不斷積累和分析技術的提升，將能更清晰地描繪出銀河系這幅波瀾壯闊的星系畫卷，解開更多宇宙奧秘。

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