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川普造勢遇槍擊 各國元首反應一次看！

川普美東時間13日傍晚在造勢場合遭暗殺未遂，引發國際高度關注。（法新社）

川普美東時間13日傍晚在造勢場合遭暗殺未遂，引發國際高度關注。（法新社）

2024/07/14 20:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）於美東時間13日傍晚在造勢場合遭暗殺未遂，引發國際高度關注，本報在此整理各國元首回應。

綜合外媒報導，美東時間13日傍晚6點11分（台灣時間14日清晨6點11分）左右，川普在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動棒遭遇槍擊，右耳受傷，支持者1死2重傷。槍手為賓州20歲男子庫克斯（Thomas Crooks），當場遭特工擊斃。

事發後，川普競爭對手、現任美國總統拜登（Joe Biden）發聲譴責這類暴力行為，並稱很高興川普無大礙，同時他也表示為川普及其家人，以及所有參加集會的人祈禱

我國總統賴清德第一時間以英文在X平台發布推文說，他要向川普表達誠摯關心，祈禱他迅速康復，任何形式的政治暴力，在民主社會中都無法接受。他也向這次攻擊事件受到影響的所有受害者，致上誠摯慰問。

中國外交部發短訊指出，中國國家主席習近平已向川普本人表達慰問，中方關注此事。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）尚未就此事做出回應，但俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在其Telegram上提出陰謀論，指她注意到近2個月美國當局都在鼓勵煽動對政治對手的仇恨。

烏克蘭總統總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，這種暴力行為完全沒有道理可言，在世界任何地方都無立足之地，暴力永遠都不應該盛行。他還說，得知川普僅受輕傷並無大礙，他感到很欣慰，祝願川普早日康復，同時他也向死者家屬表示哀悼。

日本首相岸田文雄強調必須反對任何形式挑戰民主的暴力行為，同時他祈禱川普前總統早日康復。南韓總統尹錫悅今天下午對此事表示震驚，並向川普表達慰問，南韓與美國同在，強烈譴責任何政治暴力。

印度總理莫迪（Narendra Modi）譴責針對其「朋友」川普的暗殺企圖，「我對朋友遇襲深表關切，強烈譴責此一事件。暴力在民主國家沒有容身之地，祝福川普早日康復，印度與死者家屬、傷者和美國人民同在。」

英國新任首相施凱爾（Keir Starmer）得知川普遇襲後感到震驚，表示應該強烈譴責這種暴力行為。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，這起暗殺事件「是民主國家的悲劇」，法國和美國人民一樣感到震驚且憤慨。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）痛批這場襲擊「卑鄙」，這類暴力行為正威脅民主社會。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也都譴責這場暗殺事件，並祝川普早日康復，希望美國接下來的競選活動能夠以對話戰勝仇恨。奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，民主社會容不下任何政治暴力，他的心與這次襲擊的所有受害者同在。荷蘭首相史霍夫（Dick Schoof）說，政治暴力是完全不可被接受的，他向川普及其家人致上祝福。

歐盟高峰會主席主席米歇爾（Charles Michel）表示譴責，重申民主國家絕不接受政治暴力。土耳其總統艾多根（Recep Erdogan）誓言與美國人民站在一起，希望美方盡快將煽動仇恨的人繩之以法，以免為美國大選甚至全球穩定蒙上陰影。

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