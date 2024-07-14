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檢討被害人？ 川普遭槍擊後一句話 CNN主播急跳腳

川普遭遇槍擊後握拳高喊「戰鬥」，CNN主播有意見。（美聯社）

川普遭遇槍擊後握拳高喊「戰鬥」，CNN主播有意見。（美聯社）

2024/07/14 16:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）與美國有線電視新聞網（CNN）之間的恩怨情仇眾所皆知，雙方長期以來關係緊張，衝突不斷。在7月13日川普於賓州舉行的競選集會上遭遇槍擊後，CNN主播的反應再度引發爭議。儘管川普本人在事件中平安無事，但他被護送下台時對著支持者高喊「戰鬥！（Fight!）」，卻被 CNN主播解讀為「傳遞錯誤訊息」，再度引發外界側目。

根據福斯新聞（Fox News）報導，當時槍手在集會上開火後，川普在特勤局（Secret Service）人員的保護下匆忙離開現場，他的耳朵明顯可見血跡。在槍手被擊斃後，川普舉起拳頭，高喊「戰鬥！」，獲得支持者的熱烈迴響。

CNN特派員甘格爾（Jamie Gangel）對此表示：「我想說的是，在我觀看影片時，由於現場充斥著各種激烈的言論，我發現了一件事很奇怪，那就是在前總統川普被擊中後，他站起來說『戰鬥，戰鬥，戰鬥』。」

甘格爾強調：「我想我們從人們那裡聽到的是，這不是我們現在想要傳遞的訊息。我們想要讓事態平息下來。」

報導稱，事發後，川普在社群媒體上表達了對其他受害者的哀悼，並感謝執法部門的迅速反應。但哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主播布倫南（Margaret Brennan）卻質疑川普，為何沒有在聲明中呼籲支持者降低政治「溫度」。

川普在事發後被送往匹茲堡地區的醫院治療，經確認並無大礙，已於13日晚間出院。現任總統拜登（Joe Biden）在發表全國演說譴責這起「病態的（Sick）」攻擊事件後，也致電川普表達慰問。其他幾位前任總統和跨黨派人士也都對這起槍擊事件表示譴責，並祝願川普早日康復。

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