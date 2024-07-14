不是螞蟻也不是貓熊！智利「貓熊蟻」致命魅力大揭秘

「貓雄蟻」實際上是一種蜂，生活在智利乾旱海岸地區。（圖取自維基百科公領域, CC BY-SA 4.0 ）

2024/07/14 14:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（LiveScience）網站月13日報導，貓熊蟻（Euspinolia militaris）是一種外表酷似螞蟻的獨特蜂類，其黑白相間的外觀與大熊貓極為相似，但實際上屬於擬步行蜂科（Mutillidae）。儘管被稱為貓熊蟻，但實際上是一種蜂，生活在智利乾旱海岸地區。

據報導，雌性貓熊蟻通常呈現黑白相間的絨毛狀外表，這種警戒色能夠警告潛在捕食者它們擁有強大的毒刺。雌性貓熊蟻的體長約0.8公分，其毒刺長度相當於身體的一半。這種毒刺源於改良的產卵器，雖然對人類不致命，但可以造成劇烈疼痛。

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與其他蜂類相似，貓熊蟻的毒刺表面光滑，可以反覆蜇刺。除了強大的防禦能力，熊貓蟻還能透過摩擦身體部位如腿部或觸角，發出高頻聲音，甚至可達到超聲波水平。這種聲音不僅可能作為求偶訊號，還能用來驅趕捕食者如齧齒類動物。

貓熊蟻的繁殖過程十分獨特。雄性有翅膀，而雌性則無法飛行。它們在空中交配，雄性會將雌性抬起。這種行為可能是為了避開捕食者，防止其他雄性干擾，或阻止雌性逃脫。交配後，雌性會鑽入地下尋找其他昆蟲（如地蜂或黃蜂）的巢穴產卵。孵化後的幼蟲會以宿主的幼蟲為食，在巢穴中完成從幼蟲到蛹，最後成長為成熟的貓熊蟻。一隻雌性貓熊蟻在其2年的生命週期中可產下多達2000枚卵。

貓熊蟻是獨居昆蟲，不形成群落。它們主要以花蜜和小型昆蟲為食，偏好在沙質地區活動，這有利於覓食和尋找其他昆蟲的巢穴。這種特殊的昆蟲展現了大自然的奇妙創造力，其獨特的外觀、強大的防禦機制以及複雜的生活習性，都為科學家提供了豐富的研究素材。

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