尋找外星人迎來新突破！ AI和超級望遠鏡加入搜索行列

「平方公里陣列」（Square Kilometre Array），由數百台電波望遠鏡組成，預計將成為全球功能最強大的電波天文觀測站。圖為藝術家想像中「平方公里陣列」在夜晚全面運作的景象。（取自SKA Organisation專頁）

2024/07/14 13:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類探索宇宙的腳步從未停歇，而尋找外星文明更是長久以來的夢想。儘管過去數十年來，科學家們做出了巨大的努力，但始終未能找到外星人存在的確鑿證據。如今，隨著人工智慧（AI）和新型超級望遠鏡的問世，這項充滿挑戰的探索之旅或許將迎來新的突破。

英國《衛報》在7月13日的報導中指出，科學家相信，一系列正在開發中的新技術，將為尋找外星文明帶來革命性的改變。這些技術突破將在本週於英國牛津舉行的「突破聆聽」（Breakthrough Listen）年度會議上成為焦點。

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「突破聆聽」是全球規模最大的尋找外星文明科學研究計畫，每年都會吸引來自世界各地的天文學家、動物學家和其他領域的專家參與。今年的會議上，最令人期待的莫過於 AI和新型望遠鏡的應用。

突破聆聽項目的科學家、天文學家克羅夫特（Steve Croft）說：「目前正處於開發階段的許多驚人科技，例如在智利、非洲和澳洲建造的新型巨型望遠鏡，以及AI的進展，都將徹底改變我們尋找外星文明的方式。」

其中一項備受期待的設備是「平方公里陣列」（Square Kilometre Array），它由數百台電波望遠鏡組成，目前正在南非和澳洲建造，預計將成為全球功能最強大的電波天文觀測站。另一個則是正在智利興建的「維拉·魯賓天文台」（Vera Rubin Observatory），它擁有全世界最大的數位相機，能夠每3到4個晚上就拍攝到整個可見天空的影像，預計將有助於發現數百萬個新的星系和恆星。

這兩項設備預計在未來幾年內開始觀測，屆時將為「突破聆聽」計畫提供海量的數據。透過運用AI分析這些數據，科學家們就能夠更有效率地尋找可能揭示智慧生命證據的蛛絲馬跡。

更重要的是，新技術的應用將使科學家不再局限於被動地接收外星人發出的訊號，而是能夠主動搜尋外星文明日常活動產生的「技術特徵」（technosignature）。例如，外星機場的雷達訊號，或是強力的電波發射器，甚至是覆蓋星球表面的巨型太陽能板陣列，都可能洩漏外星文明存在的秘密。

報導中指出，儘管尋找外星文明的道路上充滿了未知和挑戰，但新技術的出現無疑為人類帶來了新的希望。或許在不久的將來，我們就能夠揭開宇宙中智慧生命的神秘面紗，與他們展開星際對話。

維拉·魯賓天文台（Vera Rubin Observatory），配備了全世界最大的數位相機，目前正在智利興建中。（取自 Rubin Observatory專頁）

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