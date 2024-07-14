川普險遭暗殺 美國大選恐迎歷史性轉折

川普險遭暗殺將成為今年美國大選的重要變數，其影響力更可能延續至未來數年。（美聯社）

2024/07/14 11:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）在賓州造勢大會上遭遇槍擊，儘管本人僅受輕傷，但這起事件的嚴重性，卻足以讓2024年美國總統大選的走向出現歷史性的轉變。

英國《電訊報》（The Telegraph）在7月14日的分析文章中指出，政治觀察家們普遍認為，這次針對川普的暗殺行動，是近幾十年來美國政壇最重大的「關鍵時刻」（moment）。這些足以永久地改變政治格局的事件，將迫使所有參與者重新調整步伐，並對選情產生難以預測的影響。

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事件發生後，一張由美聯社攝影師拍下的照片，迅速成為各大媒體的頭條新聞：川普在特勤人員的簇擁下踉蹌走下舞台，臉上帶著血跡，神情驚恐。然而，就在與死神擦身而過後，川普卻高舉拳頭喊出「戰鬥」二字。這一幕，彷彿預示著他將把這次遇襲事件，轉化為選戰中的另一種武器。

自1981年雷根總統遇刺以來，美國從未發生過如此令人震驚的暗殺總統事件。儘管過去也曾出現過針對美國總統的人身威脅，包括針對川普和現任總統拜登（Joe Biden）的幾起未遂陰謀，但這次事件的嚴重程度無疑更甚以往。

一直以來，川普都將自己塑造成一個被「國家機器」針對的受害者，聲稱聯邦檢察官、法官、選舉官員、政敵和媒體都在試圖打壓他，阻止他重返白宮。賓州事件發生後，即使是最不認同川普的人，也無法否認真的有人希望他「消失」，甚至不惜訴諸暴力。

歷史經驗也顯示，這類事件往往會激發支持者的同情和憤怒，進而轉化為選票。雷根總統在遇刺後，支持率不減反增，還因此贏得了連任。而目前的民調已經顯示，川普很有可能在11月的大選中捲土重來。

在7月16日即將登場的共和黨全國代表大會上，維安措施預計將會更加嚴密。而川普陣營是否會利用這次事件，進一步強化他的「受害者」形象，並將其與「拯救美國」的使命聯繫起來，以鞏固支持者、吸引中間選民？值得持續觀察。

可以確定的是，這起事件將成為今年美國大選的重要變數，其影響力更可能延續至未來數年。1963年，甘迺迪（John F. Kennedy）總統遇刺，成為一代美國人的共同記憶。而幾十年後，人們或許也會問起：「當年川普遇刺時，你在哪裡？」

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