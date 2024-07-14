20萬年前的跨物種戀情？ 臼齒DNA揭露丹尼索瓦人驚人身世

克羅埃西亞北部城鎮克拉皮納（Krapina）的尼安德塔人博物館，展示了一個洞穴中尼安德塔人家庭的假想生活照。（圖擷取自Krapina Neanderthal Museum官網）

2024/07/14 07:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國馬克斯·普朗克演化人類學研究所的科學家團隊近日宣布，成功測序出一組來自20萬年前的男性丹尼索瓦人（Denisovan）基因組，成為迄今為止最古老的人類基因組。更令人驚奇的是，分析發現這位神秘古人類的基因組中，竟然包含了尼安德塔人（Neanderthal）的遺傳訊息！這一突破性的發現，不僅深化了我們對丹尼索瓦人的了解，也揭示了遠古人類交流的複雜歷史。

科學網站《Science》7月11日報導，這項研究的核心證據，來自一顆在西伯利亞阿爾泰山脈丹尼索瓦洞穴（Denisova Cave）中發現的臼齒。這個洞穴可說是古人類學家的寶庫，過去曾出土尼安德塔人、丹尼索瓦人，以及年代更近的現代人類遺骸，宛如不同人種交匯的時空十字路口。

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時間回溯到2010年，科學家利用從該洞穴中發現的一根小指骨中提取的DNA，首次確認了丹尼索瓦人是一個不同於現代人和尼安德塔人的古人類。而此次，由該研究所博士後研究員史蒂芬·佩雷涅（Stéphane Peyrégne）領導的團隊，利用新技術成功從這顆20萬年前的臼齒中提取出優質的DNA，並完成了基因組測序。

分析結果顯示，這名男性丹尼索瓦人的基因組中，有5%來自尼安德塔人，表明這兩個古人類群體之間存在著比先前認知更頻繁的基因交流，遠古人類的愛情故事，遠比我們想像的還要精彩。此外，這名男性丹尼索瓦人所屬的族群，與先前在該洞穴發現的距今6萬到8萬年前的丹尼索瓦女孩（編號丹尼索瓦3號）來自不同支系，這意味著早在20萬年前，丹尼索瓦人就已發展出不同的族群。

「這項發現令人非常興奮，」加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）的人口遺傳學家普里亞·穆爾賈尼（Priya Moorjani）表示，「它讓我們可以更加了解這些『神秘親戚』，了解他們的生活方式，以及他們與其他古人類之間的互動。」

更令人驚奇的是，這項研究也證實了此前關於丹尼索瓦人與現代人類祖先存在基因交流的推測。例如，現代巴布亞人（Papua）和漢族人的基因組中就含有一定比例的丹尼索瓦人基因，為這段跨越時空的相遇，留下了最佳證明。

這項研究成果近日發表在《科學》（Science）期刊，為我們理解人類演化史提供了寶貴的新線索，也留下更多待解的謎團。

這幅藝術再現圖描繪了一位 13 歲丹尼索瓦人（Denisovans）少女的頭部和面部。（路透資料照）

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