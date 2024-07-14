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俄前防長貪腐案疑雲再起！2關鍵證人離奇死亡

離奇死亡的俄羅斯國防部國家專家部門負責人坎達耶夫。（取自俄羅斯國防部）

離奇死亡的俄羅斯國防部國家專家部門負責人坎達耶夫。（取自俄羅斯國防部）

2024/07/14 06:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕與俄羅斯前國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）任內相關的一起貪腐案，近日再掀波瀾！兩名與案件相關的關鍵人物在同一天離奇死亡，引發外界對案情發展和俄羅斯軍方高層貪腐問題的諸多猜測。

根據軍聞網站《Defence Blog》7月 13 日報導，這兩名死者分別是 52 歲的商人科捷利尼科夫（Igor Kotelnokov）和 61 歲的國防部國家專家部門負責人坎達耶夫（Magomed Khandaev）上將。

科捷利尼科夫被指控涉嫌參與一起與前國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）有關的行賄案，並且在被拘留期間離奇死亡。據稱，他死於莫斯科第四拘留中心，死因為「心臟問題」。

更令人震驚的是，坎達耶夫上將也在同一天死亡，但死因尚未公開。坎達耶夫上將曾擔任特別建築總局局長，直接隸屬於伊凡諾夫，因此被認為掌握了案件的關鍵資訊。

調查人員懷疑，科捷利尼科夫充當中間人，為與國防部合作的企業家獲得利潤豐厚的合約，並向伊凡諾夫提供回扣。由於案發時紹伊古擔任國防部長，外界猜測他可能知悉或參與其中，但目前尚無明確證據顯示他與此案直接相關。還有媒體指稱，由於伊凡諾夫長期以來一直被視為國防部長紹伊古的密友兼「錢包」，本案其實是衝著紹伊古而來。

伊凡諾夫已於今年 4 月23日在工作場所被捕，而紹伊古也在 5 月 12 日遭到俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）解除職務，但紹伊古本人至今尚未被列為任何貪腐案的嫌疑人。

兩名與案件關係密切的重要人物相繼死亡，引發了外界對案情發展的諸多猜測。是否存在滅口、幕後黑手是誰、是否會影響到對俄羅斯軍方高層行賄行為的調查，都成為各界關注的焦點。這起事件也讓俄羅斯國防部的貪腐問題再度浮上檯面，引發外界關注。

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