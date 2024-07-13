土耳其草擬新法 全國400萬隻浪犬將全部收容

土國執政黨今（12日）草擬新法，國內400萬隻流浪狗將全數收容，直到被收養。（路透社）

2024/07/13 00:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其執政黨正義發展黨（AK Party）週五（12日）提出整治流浪狗草案，將由市政府負責轉移街上的流浪狗至收容所。該黨主席表示，街道並不是犬隻的生活空間，牠們有權住在更為合格的收容所。據報導，土耳其街上的流浪狗總數估計有400萬隻。

《路透社》報導，根據草案內容，市政府將負責轉移街上的流浪狗至收容所，而犬隻將待在收容所直至被成功收養；至於具有攻擊性或患有不治之症的流浪犬，會以安樂死處置。

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據草案資訊，目前估計土耳其街道總共有高達400萬隻流浪狗，但該國現在僅有322座動物收容所，能收容的數量為10萬5000千隻。

該浪犬草案也要求市政府須至少將年度預算的0.3%，用於建造收容所和動物康復治療服務。

報導提及，早期版本的草案在數月前被洩漏給媒體，其中部分內容稱一個月內就能撲殺完所有流浪狗，此番言論激起公眾、政界反對派人士的強烈抗議，該條款也在事後被執政黨刪除。

土耳其現行的立法要求市政當局必須將所有浪犬接種疫苗並執行絕育，在治療過後將犬隻送回當初被發現的地方。

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