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殘忍畫面曝！山東男斧頭砍妻女 5月嬰也不放過

中國山東一名男子竟當街拿出斧頭砍向一對母女。（擷取自Ｘ）

中國山東一名男子竟當街拿出斧頭砍向一對母女。（擷取自Ｘ）

2024/07/13 00:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太嚇人了！中國山東近日發生砍人案件，一名男子疑情感糾紛，竟當街拿出斧頭砍向一對母女，更可惡的是，連5個月大的嬰兒都不放過，畫面被民眾拍下，在網上瘋傳。然而，警方事發8天後才發通報，指兇嫌為丈夫，逃匿後自殺身亡。

根據社群平台X帳號「李老師不是你老師」發布的影片顯示，可見紅車從後方撞上黑車，黑車車門打開，有2名女子坐在地上，紅車駕駛竟拿出斧頭，不斷的朝2人的頭部揮砍，手段相當殘忍，期間一度返回車上，但疑似未消氣，又再次下車，持斧頭繼續往2人頭部狠砍，最後2人都臥倒血泊中。

而根據中國獨立媒體人「記者小舞」發文指出，事件發生於3日下午，受害人有3人，分別為59歲的母親、25歲的女兒和一名5個月大的嬰兒，他們在社區門口遭到紅車撞倒後，又遭受斧頭攻擊，三人頭骨均有不同程度的碎裂，目前還在加護病房治療。

根據新唐人昨報導，網友說「3個人現在還都在醫院，沒有生命危險，但還是很嚴重，需要治療。」「女的要離婚，老頭不願意，嘎了老伴和繼女還有外孫。」

東營警方11日發通報證實，7月3日下午3時，轄區發生刑事案件，導致60歲馬姓婦女、其25歲女兒、其劉姓外孫受傷。經調查發現，犯案的是馬婦的60歲趙姓丈夫，已於逃匿後自殺身亡。

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