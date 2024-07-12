台灣穿山甲赴布拉格動物園 2年內生二寶園方驚喜

2024/07/12 02:36

〔中央社〕台北市立動物園借殖捷克布拉格動物園（Prague Zoo）的一對穿山甲，去年產下雌性小穿山甲小松果（?i?ka），本月初又生下第2胎，且小寶寶狀態良好，讓園方人員又驚又喜。

台北市立動物園2022年4月將果寶（雄）及潤喉糖（雌）借殖布拉格，這對穿山甲在2023年2月產下小松果，牠是在歐洲誕生的第一隻穿山甲。

請繼續往下閱讀...

生完小松果後還沒過2年，潤喉糖7月1日又生下一隻雌性小寶寶，成為歐洲第2隻在圈養環境下出生的穿山甲。

美聯社報導，布拉格動物園表示，小寶寶只有141公克重，但每天增重大約10克，這週可以長到250公克。成年穿山甲體重可達6.8公斤。

布拉格是德國萊比錫（Leipzig）後，第2個擁有台灣穿山甲的歐洲動物園。園長波貝克（Miroslav Bobek）10日表示，園方2022年接收果寶及潤喉糖後，主要目標就是讓牠們身體健康、活得好好的。

他說：「我們當然希望未來某天會有小寶寶誕生，但絕對沒人料到我們一年半內就有兩隻。」

美聯社指出，穿山甲很難在圈養環境中繁殖，因為牠們需要包含蜜蜂幼蟲的特殊飼料，圍欄內也得維持特定濕度和溫度。1130712

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法