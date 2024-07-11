中國4艘軍艦現蹤阿拉斯加外海 進入美國EEZ活動

美國海防隊「金博爾號巡邏艦（USCGC Kimball）」2022年9月在白令海監視一艘外國船艦動向。（美聯社）

2024/07/11 17:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國海岸防衛隊10日表示，海防隊「金博爾號巡邏艦（USCGC Kimball）」在白令海例行巡邏時，發現數艘中國軍艦，中國軍艦當時位處公海，但在美國專屬經濟區（EEZ）內。

《美聯社》11日報導，美國海防隊在聲明中表示，巡邏艦在阿留申群島的阿姆奇特卡海峽（Amchitka Pass）以北約200公里處發現3艘中國軍艦，不久後，阿拉斯加科迪亞克海防隊航空站派出的直升機機組員在該海峽以北約135公里處，發現了第4艘艦艇。

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聲明說，這4艘中國軍艦「正穿越公海，但仍位於美國專屬經濟區內」，美國專屬經濟區從美國海岸線往外延伸200海里。

海防隊大西洋指揮部第17區指揮官迪恩（Megan Dean）少將表示，「這些中國軍艦當時都在公海活動，符合國際規範」，「我們以存在因應其存在，確保美國的阿拉斯加海域利益不受侵擾」。

這並非中國海軍艦船首次接近阿拉斯加水域，2022年9月，金博爾號也曾在白令海發現一艘中國飛彈巡洋艦出沒；2021年9月，美國海防隊也曾在距離阿留申群島約80公里的白令海和北太平洋海域，遭遇中國船隻。

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