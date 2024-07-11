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一夜致富？銀行帳戶突增8千多萬 她狂血拚下場慘了

喬安妮日前某天醒來發現銀行帳戶多出200萬英鎊（約新台幣8420萬元），經確認金錢來源無問題後瘋狂血拚，沒想到銀行過了1個月後聯繫告知必須還款，一夜致富夢想破碎。（圖擷自「joannehayley891」Tiktok、本報合成）

喬安妮日前某天醒來發現銀行帳戶多出200萬英鎊（約新台幣8420萬元），經確認金錢來源無問題後瘋狂血拚，沒想到銀行過了1個月後聯繫告知必須還款，一夜致富夢想破碎。（圖擷自「joannehayley891」Tiktok、本報合成）

2024/07/11 10:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國35歲女子日前醒來發現銀行帳戶多出200萬英鎊（約新台幣8420萬元），因沒有中樂透或親戚去世，致電詢問銀行確認某位男子授權轉帳這筆款項，金錢來源無問題後她開始瘋狂血拚，沒想到銀行過了1個月後聯繫告知必須還款，一夜致富夢想破碎。

據《太陽報》報導，35歲喬安妮（Joanne Simpson）近期於Tiktok上傳1段影片，內容提及她日前某天起床驚訝發現，原本僅有62英鎊（約新台幣2610元）的個人銀行帳戶，忽然多了200萬英鎊，致電詢問銀行得知是1名男子梅因德（John Mainland）授權將這筆鉅款匯入，經確認金錢來源沒有問題後開始大肆揮霍錢財。

喬安妮說，沒想到過1個月後，銀行人員忽然聯繫她告知匯款對象有誤，梅因德有名親戚與喬安納名字相同，甚至中間名字也稱作海莉才會搞錯匯給她，故現在須討回這筆錢。

喬安妮坦言，由於她已經花了一大筆錢，被迫只能賣汽車、每月撥出一定比例薪水還債，「我現在只能穿著兒子的保暖衣、髒兮兮的鞋子」。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「如果是我會拿著那筆錢消失」、「銀行不應該這樣說吧，應該要讓你保留這筆錢，是他自己匯款錯誤」、「我也遇過，錢不多就是了，只有幾千塊」。

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