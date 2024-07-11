男性自殺率上升歸咎女性？ 首爾議員荒謬言論挨轟「活在平行世界」

南韓當地一名政治人物近日將男性自殺率上升，歸咎於女性在社會中日益擁有「主導」地位，危險又荒謬的言論挨批活在平行世界。圖為首爾漢江一景。（法新社）

2024/07/11 00:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓是世界自殺率最高的國家之一，也是性別平等紀錄最差的國家之一，當地一名政治人物近日將男性自殺率上升，歸咎於女性在社會中日益擁有「主導」地位，危險又荒謬的言論挨批活在平行世界。

《BBC》報導，來自共同民主黨的首爾市議員金奇德（音譯，Kim Ki-duck）在一份報告中主張，多年來，越來越多女性加入勞動市場，導致男性難以找到工作，也更難找到願意結婚的女性。他認為，南韓最近「開始轉變為女性主導的社會」，可能「是男性自殺企圖增加的部分原因。」

請繼續往下閱讀...

金奇德是在分析首爾漢江沿岸橋梁輕生未遂數據後得出上述評估。這份發布在市議會官網的報告顯示，沿岸輕生企圖人數從2018年的430起，上升到2023年的1035起，其中男性比例從67%增至77%。

對此，首爾延世大學心理健康教授宋仁漢（音譯，Song In Han）說，「在沒有足夠證據的情況下提出這樣的說法，相當危險且不明智。」他指出，全球輕生男性多於女性，首爾男性欲輕生人數急增的原因需要進行科學研究。

報導指出，近年來，由幻想破滅的南韓年輕男性領導的反女權運動興起，他們宣稱改善女性生活讓自己處於不利的地位。金奇德似乎在呼應這類看法，其報告結論認為，要解決「女性主導現象」得提高民眾的性別平等意識，讓「男性和女性可以享有平等機會」。

事實上，在南韓，從事全職工作的男性人數仍遠高於女性，女性從事時臨時或兼職工作的比例過高；儘管薪資差距正慢慢縮小，但女性平均薪資仍比男性低29%。

南韓網友也在社群媒體上譴責金奇德的言論「沒有事實根據」、「厭女」，一名網友更質疑，他們是否活在平行宇宙。金奇德則告訴《BBC》，他「無意批評女性主導的社會」，只是就其一些結果發表個人看法。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法