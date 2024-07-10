做環保送好康 哥本哈根旅遊局推綠色旅遊獎勵措施

丹麥首都哥本哈根旅遊局推出期間限定的做環保送好康活動，包括騎單車前往發電廠就可免費滑草。圖為2023年5月11日，1名騎單車男子經過2名坐在高長凳上的女孩。（法新社）

2024/07/10 18:41

〔編譯張沛元／綜合報導〕丹麥首都哥本哈根旅遊局「造訪哥本哈根」（Visit Copenhagen）日前宣布將推出具有環保概念的旅遊獎勵活動，任何造訪該市的遊客只要從事如撿垃圾或搭乘大眾運輸等環保活動，就能享受免費食物、文化體驗或參加導覽。

又名「精彩哥本哈根」（Wonderful Copenhagen）的哥本哈根旅遊局8日在聲明中指出，這項名為「CopenPay」的試驗性方案從7月15日到8月11日，涉及將環保行動轉換為可享受文化體驗的貨幣。

請繼續往下閱讀...

例如，遊客若帶著塑膠垃圾到丹麥國立美術館，就能在美術館的作坊將塑膠垃圾變成藝術品；騎單車或搭乘大眾運輸來到該市知名焚化爐兼發電廠CopenHill的遊客，則可在CopenHill的屋頂斜坡滑草。

聲明中指出，「CopenPay」對騎單車、清潔打掃或在都市農場當義工等的行為，提供可在哥本哈根享受各種豐富體驗與日常奇蹟的獎勵，包括免費的博物館導覽、免費租借獨木舟，甚至是以當地農作物製作的免費素食午餐。

「精彩哥本哈根」首席執行長漢森（Mikkel Aarø Hansen）說，該局希望透過「CopenPay」讓民眾在哥本哈根能有更多體驗，同時又能減輕地球的負擔；該方案意在創造有意義與難忘、同時愉快且環保的旅遊體驗。

哥本哈根知名焚化爐與發電廠Copenhill的屋頂坡道可滑草。圖為2023年9月15日拍攝的CopenHill，發電廠外停放有不少單車。（彭博社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法