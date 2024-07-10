顛覆傳統製程！ 科學家成功在常壓下培育出鑽石

高貴不再遙不可及？韓國團隊研發「常壓鑽石」技術；示意圖。（路透資料照）

2024/07/10 12:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕鑽石向來被視為高貴、堅硬的象徵，其形成條件也極為嚴苛，需要在地球深處歷經億萬年的高溫高壓淬鍊而成。然而，這個傳統認知即將被改寫！韓國科學家近日成功開發出突破性的技術，在實驗室的常壓環境下，利用特殊的液態金屬「培育」出高品質鑽石，為鑽石產業帶來革命性變革。

據《每日科技網》（scitechdaily）7月9日報導，韓國基礎科學研究所（IBS）多元碳材料中心（CMCM）的研究團隊，利用一種由鎵、鐵、鎳和矽組成的液態金屬合金，並在1個大氣壓、攝氏1025度的環境下，成功培育出高品質鑽石，顛覆了過去認為只有在高壓高溫環境下才能合成鑽石的傳統認知。

請繼續往下閱讀...

研究團隊成員、蔚山科學技術院（UNIST）研究生龔炎（Yan Gong，譯音）表示，他們在實驗中意外觀察到，當液態金屬冷卻凝固後，表面會出現彩虹般的圖案。經過仔細分析，證實這些美麗的色彩，正是由無數微小的鑽石所組成。

這個驚人的發現，源自於研究團隊不斷嘗試新的鑽石合成方法。過去，鑽石的合成方法主要分為2種：高壓高溫法（High-Pressure/High-Temperature, HPHT）和化學氣相沉積法（Chemical Vapor Deposition, CVD）。然而，這2種方法都存在著成本高、產量低、尺寸受限等缺點。

為此，IBS的研究團隊嘗試開發一種全新的鑽石合成技術，利用低熔點的液態金屬作為催化劑，在較低的溫度和壓力下合成鑽石。經過數百次的實驗和參數調整，他們終於找到了合適的液態金屬配方和實驗條件，成功在常壓下培育出鑽石。

據報導，透過這種新方法培育出的鑽石，不僅品質優良，其尺寸也不像傳統高壓高溫法那樣受限於設備尺寸，為未來大尺寸鑽石的生產帶來無限想像空間。

這項研究成果近日發表於國際頂尖學術期刊《自然》（Nature），為鑽石產業開闢了新的可能性，預計將在未來引發更多創新應用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法