找不到滿意工作 中國2億人口被迫打零工

零工工作被中國官方標記為「靈活就業」，外送員是其中一種。（法新社）

2024/07/09 21:17

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟成長放緩，就業問題日趨嚴峻。香港《南華早報》調查發現，去年中國23家龍頭企業有逾半裁員，其餘則削減員工相關費用控制成本。此外，中國官方數據顯示，有2億人口被迫選擇「靈活就業」（打零工），約佔總勞動人口23%，且打零工蔓延至所有產業與領域，成為勞動市場新常態。

《南華早報》對房地產、網路、汽車和金融業市值排名前5大企業，和3大知名電動車商年報的綜合評估發現，有14家企業在去年裁員，其他公司則削減與員工相關的費用，以控制成本。

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渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示：「在中國經濟低迷的情況下，由於利潤率降低，民營企業採取裁員措施是可以理解的；另一方面，國有企業可能會透過調整薪資來節省資金。」

市場預期今年中國GDP（國內生產總值）成長率約5%，但在2002至2011年間，中國GDP成長率從未低過9%，其中一半年份的成長率超過10%，凸顯中國經濟已明顯放緩。

而因龍頭企業帶頭裁員，中國大量年輕人找不到滿意的工作，越來越多人開始打零工，最常見的零工形式包括自由工作者、外送員、直播主和叫車司機。根據中國國家統計局的數據，過去3年，零工人數約2億人，約佔總勞動人口的23%。

零工工作被中國官方標記為「靈活就業」，不受正式僱傭合約約束，包括兼職和臨時工作。隨著中國疫後復甦不如預期，每年進入就業市場的大學畢業生創歷史新高，北京當局更加大力，推動零工工作以促進就業。

中國勞動和社會保障科學研究院研究員鮑春雷，在今年4月的1篇文章中表示：「靈活就業已滲透到各個行業，成為勞動市場的新指標，發揮了就業新引擎的作用。」

根據人力資源機構智聯照聘5月的數據，今年19.1%的大學畢業生選擇「緩慢就業」（形容失業或繼續升學），13.7%選擇「靈活就業」；去年的1項類似調查顯示，選擇「緩慢就業」和「靈活就業」的占比，分別為18.9%和13.2%。

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