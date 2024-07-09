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基輔兒童醫院遭致命攻擊 UN：就是俄羅斯幹的

搜救人員8日在烏克蘭首都基輔的Ohmatdyt兒童醫院遭俄羅斯飛彈攻擊與受損後忙救援與善後。（路透）

搜救人員8日在烏克蘭首都基輔的Ohmatdyt兒童醫院遭俄羅斯飛彈攻擊與受損後忙救援與善後。（路透）

2024/07/09 18:27

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國烏克蘭人權監測團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）9日根據該團的分析指出，烏克蘭首都基輔1家兒童醫院8日遭受的致命攻擊，「非常可能」是俄羅斯飛彈直接命中所致。

這場在白天進行、針對烏克蘭最大的兒童醫院Ohmatdyt的襲擊，是俄國8日對烏國各地發動的一系列攻擊之一，總共造成包括兒童在內至少41人死亡。克里姆林宮否認攻擊該兒童醫院，反控是烏克蘭自己的飛彈防禦火力所致。

但以視訊從基輔出席日內瓦的新聞簡報會的人權監測團團長貝爾（Danielle Bell）說，分析影片片段與現場進評估顯示，基輔兒童醫院很可能是遭到直接襲擊，而非攔截飛彈的武器系統導致受損。

聯合國代表團8日曾親赴該攻擊地點，貝爾說，他們無法做出最終判定，但攻擊兒童醫院的飛彈看似是俄羅斯發射的。

根據貝爾，這家基輔的兒童醫院收治罹癌與有腎臟等疾病的重症兒童，遭攻擊時有約670名病童與約1000名工作人員；所幸工作人員在8日一早空襲警報聲響時便將病童疏散到防空洞，「否則傷亡會更大。」

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