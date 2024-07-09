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就在波蘭家門口！北約峰會前夕 中國、白俄展開聯合軍演

中國與白俄羅斯8日起於鄰接波蘭、烏克蘭城市展開聯合「反恐」軍演，預計持續至7月19日止。白俄軍隊示意圖。（歐新社）

中國與白俄羅斯8日起於鄰接波蘭、烏克蘭城市展開聯合「反恐」軍演，預計持續至7月19日止。白俄軍隊示意圖。（歐新社）

2024/07/09 12:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國與白俄羅斯8日起在鄰接波蘭、烏克蘭城市展開聯合軍演，與即將展開的北約峰會較勁意味濃厚。

據《路透》報導，中國與白俄羅斯（Belarus）昨（8日）起在鄰接波蘭、烏克蘭邊界處白俄城市布雷斯特（Brest）展開以反恐訓練為名義的「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練，預計將持續至7月19日止。

白俄羅斯特殊行動指揮官德尼森科（Vadim Denisenko）表示，世界情勢動盪，因此將與中國合作，演練執行戰術任務的新方法。中國國防部對此則聲明指出，解放軍軍隊已於6日抵達白俄羅斯，受到白俄官方「隆重接待」，此次聯合軍演將深化兩軍務實合作和發展。

報導指出，北約組織（NATO）9日起將在美國華盛頓舉行峰會，預計將優先就對烏軍事及經濟援助展開會談。而自俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，白俄羅斯一直放任俄軍在其領土內對烏發射飛彈。

據地圖資訊，中白聯合軍演地點布雷斯特直接與北約成員國家波蘭相接，且距離烏克蘭不到50公里。除此之外，北韓今（9日）稍早也傳已派出軍事訓練合作使節赴俄羅斯交流，進一步實現北韓與俄羅斯簽署的軍事協議。中俄聯盟動作頻頻，與北約較勁意味濃厚。

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