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泰男直播挑釁喊「殺了我！」2槍手現身連開4槍畫面曝光

泰國東北部黎府一名38歲男子於公園直播時，遭槍手連開4槍傷重不治。（本報合成，擷取自@Garfield_Lucky/X）

泰國東北部黎府一名38歲男子於公園直播時，遭槍手連開4槍傷重不治。（本報合成，擷取自@Garfield_Lucky/X）

2024/07/09 12:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國黎府38歲男子羅納柴（Ronnachai Ood Sadanae）7日晚間於公園直播到一半時，挑釁地邀請想要殺他的人來到公園碰面，不久竟出現2名槍手闖入鏡頭，羅納柴身中3槍後送醫不治。

綜合泰媒報導，當地時間7日晚上10點左右，羅納柴邀請2位朋友到家中作客，之後更提議到公園散心。友人塔（Ta）對此感到驚訝，因為羅納柴有痛風的毛病，已經待在家長達1個月時間。

羅納柴在公園開始直播，並公然邀請任何想要殺他的人前來會面，不久便出現2名男子朝他走來，羅納柴見狀便大喊：「動手吧！殺了我」這時其中1名槍手隨即掏槍朝他連開4槍，確認中槍後才上車離開現場。

羅納柴的友人都被這幕嚇得逃跑，等反應過來後才趕緊報警將他送醫，羅納柴最後仍因槍傷嚴重而不治身亡。目前警方正在深入調查，初步研判這起槍殺事件的起因是私人糾紛。

塔坦言，羅納柴生前曾提到自己的生命受到威脅，不過朋友們都認為是玩笑話，因為他常常在直播中說一些挑釁的言語，結束後自己又把影片刪掉。事後回想起來，塔認為羅納柴應該早就預料到自己會被殺，才會不顧下雨也要去公園坐坐。

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