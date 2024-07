美總統大選膠著 專家憂川普1舉動：恐讓中國視為犯台好機會

專家擔憂,今年美國總統大選後恐出現權力真空,中國可能視此為侵犯台灣的時機。圖為拜登、川普6月底辯論畫面。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選將於11月5日登場,選戰如火如荼進行中,現任總統拜登(Joe Biden)和前總統川普(Donald Trump)勝負難料。有專家擔憂,這次大選恐怕會像4年前一樣混亂,甚至有過之而無不及,一旦出現權力真空的狀況,對中國、俄羅斯、北韓等獨裁政權來說是再好不過,中國國家主席習近平也可能視此為侵犯台灣的時機。

主要研究企業在中國面對之風險的紐約市調顧問公司「戰略風險」(Strategy Risks),其執行長史東費什(Isaac Stone Fish)本月7日在美國《巴隆周刊》(Barron's)以「混亂的美國大選將為中國帶來機會(A Chaotic U.S. Election Would Hand China an Opportunity)」為題撰文。

史東費什指出,目前美國大選選戰膠著,民主黨的拜登和共和黨的川普的支持度不相上下。11月選舉若川普落敗,川普本人和支持者不接受選舉結果,或是2人票數太過接近引發爭議,恐怕會出現權力真空的亂象,中國、俄羅斯、北韓等國獨裁者將認為有機可乘,部分美國盟友甚至會利用這段時間來實施原先華府反對的決定。

史東費什表示,最樂見這種情況發生的可能是中國,並視之為侵犯台灣的好時機,因為屆時不論是誰當選,都可能因為自家政治危機而沒有意願讓美國捲入戰爭,也可能缺乏國會和國內民眾的廣泛支持。

他接著說,儘管宣戰的權力在美國國會手上,但實際上二戰以來都是在美國總統的推動下參戰,國內支持度、與國會關係、經濟等因素都會被納入考量,保衛台灣免受中國侵略,對任何三軍統帥來說都是極其艱鉅的任務。因此若發生權力真空這種政治危機,除非美國公民死傷達到911恐攻或珍珠港事件的規模,不然中國犯台,美國恐自顧不暇。

