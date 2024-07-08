不退選！拜登致函民主黨國會議員 要求終結「換拜」鬧劇

美國總統拜登今日致函國會民主黨議員，要求他們終結「換拜」鬧劇。（法新社）

2024/07/08 22:03

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）今（8）日透過他的競選團隊，向國會民主黨議員發表一封重要信函，拜登在信中明確表示，他不會退選，並要求眾人讓所謂的黨內鬧劇「畫下句點」。

綜合外媒報導，在這封長達2頁的信函中，拜登表示「如何向前邁進的問題已經上演了超過一週，是時候畫下句點了」。他還強調，當前民主黨只有「一項工作」，就是在11月的總統大選中擊敗推定的共和黨總統參選人川普（Donald Trump）。

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拜登在信中也說：「我們距離民主黨全國代表大會還有42天，離大選尚有119天。任何意志力的削弱，或是對於未來的不確定性，都只會幫到川普，傷害到我們。是時候像個團結的政黨，團結向前，擊敗唐納·川普了。」

拜登表示，「我想讓你們知道，儘管媒體和其他地方有很多猜測，我仍堅定地致力於留在這場競選中，將這場選舉進行到底，並擊敗唐納·川普。」

民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）是民主黨為提名美國總統、副總統候選人所舉行的代表大會，本年度的代表大會預定8月19至22日於芝加哥（Chicago）舉行。

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