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輸贏都要鬧！ 法國極左派再掀暴亂

在法國國會舉第二輪投票結果公布後，示威者在巴黎共和國廣場（Republique Square）外圍與警方發生衝突。（法新社）

在法國國會舉第二輪投票結果公布後，示威者在巴黎共和國廣場（Republique Square）外圍與警方發生衝突。（法新社）

2024/07/08 15:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管左翼政黨聯合組成的「新人民陣線」（New Popular Front），7日在法國國會下議院「國民議會」第二輪投票中勝出，巴黎等多個城市仍爆發了激進左派示威者引發的騷亂。

根據布萊巴特新聞網（Breitbart News）報導，選舉前夕，法國政府已調動3萬名警察，其中5000名部署在巴黎，以防範可能發生的騷亂。然而，即使在極左派勝選的情況下，暴力事件仍然發生。

在巴黎，穿黑衣的激進分子被拍到縱火燒毀街道設施和自行車，並向警察發射煙火和其他投射物。示威者揮舞著巴勒斯坦和反法西斯旗幟，在首都橫衝直撞。

《費加羅報》（Le Figaro）報導，雷恩（Rennes）、里昂（Lyon）和馬賽（Marseilles）等其他城市也爆發了抗議和騷亂。這些暴力事件凸顯了極左派的激進本質，儘管他們在選舉中取得了勝利。

在此之前，極右派「國民聯盟」（RN）在6月30日的首輪投票拔得頭籌後，成千上萬的左翼示威者也將巴黎街頭變成了戰場，他們砸碎店面玻璃、破壞紀念碑，並在公共廣場點燃巨大火堆。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）此前曾警告，投票支持民粹右派或極左派社會主義-共產主義聯盟可能導致法國陷入「內戰」。然而，為阻止「國民聯盟」掌控國會，他最終與左翼「新人民陣線」結盟。

極右翼領袖勒班（Marine Le Pen）對此評論說：「極左派多年來一直在進行暴力活動...而且完全不受懲罰。馬克宏說：『要麼選我，要麼就是混亂。』他才是混亂的根源！相反，我們代表的是冷靜和秩序。」

外媒分析，這次選舉結果和隨之而來的騷亂，為法國政壇帶來了新的不確定性，也凸顯了該國面臨的深層社會矛盾。

7月7日在巴黎共和國廣場（Place de la Republique）的抗議集會上，可以看到一面極左派「反法西斯行動旗幟」。（法新社）

7月7日在巴黎共和國廣場（Place de la Republique）的抗議集會上，可以看到一面極左派「反法西斯行動旗幟」。（法新社）

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