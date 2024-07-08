突破性研究！ 科學家利用多個人類細胞培育出「迷你大腦」

嵌合體」（chimeroids）是由多個人的幹細胞培養而成的3D腦模型,包含胎兒大腦中所有主要的細胞類型。（圖擷取自Broad Institute專頁）

2024/07/08 10:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在腦類器官研究領域取得重大突破，他們首次成功利用多個人的細胞培育出3D大腦模型，這些新穎的混合體被研究人員稱為「嵌合體」（chimeroids）。嵌合體是由模仿完整大腦結構和功能的組織所組成的微型3D模型，與2D細胞模型或實驗室小鼠等動物模型相比，更能準確地反映人類生物學。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這項研究是由哈佛大學的幹細胞和再生生物學家團隊，與麻省理工學院和哈佛大學和創的布羅德研究所（Broad Institute）3位同事合作完成的。這項突破發表在6月26日的《自然》（Nature）期刊上。

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研究人員認為，嵌合體模型將成為神經發育研究領域的一項重要工具，並可能應用於藥物測試和疾病研究。過去，腦類器官的研究主要集中在利用單一供體的細胞進行培育，這意味著這些模型無法捕捉到人與人之間存在的基因變異，而這些變異會影響個體的大腦發育和對藥物的反應。

加州大學洛杉磯分校生物化學助理教授巴杜里（Aparna Bhaduri）在研究評論中寫道：「嵌合體是一種令人興奮的工具，它將被廣泛應用於神經發育領域，可能擁有各種應用。」

為了製作嵌合體，研究人員從5個人身上收集了幹細胞，然後在實驗室中使用生長誘導化學物質，將它們誘導生長成腦類器官，每個腦類器官都只包含來自一個人的細胞。然後，科學家將這些生成的類器官撕裂，並重新組合其中的細胞，形成嵌合體。這確保了每個嵌合體都含有來自每個人的等量細胞。

經過3個月，這些嵌合體的直徑約為3到5毫米，包含了在正常胎兒大腦皮層（大腦最外層）中發現的所有相同類型的細胞。

研究團隊分別將嵌合體暴露於兩種神經毒性化學物質：乙醇（與胎兒酒精譜系障礙相關）和抗癲癇藥物丙戊酸（會增加出生缺陷的風險）。研究團隊發現，來自不同供體的細胞對這些藥物的反應不同，例如，這些化學物質阻礙它們生長的程度不同。

這項研究為科學家們提供了一個新的工具，可以更深入地理解人類大腦的發育和功能，並可能幫助開發出更有效的治療方法，治療與大腦相關的疾病，例如自閉症、思覺失調症和阿茲海默症等。

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