南韓重啟邊境砲擊演訓 金正恩胞妹金與正怒轟「匹夫之勇」

北韓領導人金正恩胞妹金與正8日表示，南韓部隊在兩韓邊境重啟砲擊演訓是「逞能自毀的匹夫之勇」。（美聯社資料照）

2024/07/08 11:04

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨中央委員會副部長金與正8日抨擊南韓部隊，在兩韓邊境地區重啟一度因《919軍事協議》中斷的砲擊演訓，稱其為「激化局勢的挑釁行為，是逞能自毀的匹夫之勇」。

據《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正8日強調，南韓部隊近期在兩韓邊境地區進行實彈射擊訓練，「風險顯而易見」。她指出，韓美日上月展開代號為「自由刀刃」（Freedom Edge）的首次多域聯合軍演，透露了美國及其盟國意圖對該地區實施軍事統治的企圖，「正在越過危險界限，當前局勢處於一觸即發的危機狀態」。

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金與正表示，南韓總統尹錫悅正面臨極其嚴峻的執政危機，因此不斷營造岌岌可危的地區安全形勢，抬高戰爭風險，「已有超過100萬南韓公民在南韓國會請願網站上要求國會彈劾尹錫悅」。

金與正提及，根據平壤的準則，一旦判定北韓主權遭到侵犯或南韓採取宣戰行動時，「北韓將立即履行共和國憲法賦予武裝力量的使命和任務」。

金與正本次談話除了刊登在官媒「北韓中央通信社」（KCNA，朝中社）外，同時刊登在北韓勞動黨機關報《勞動新聞》第4版。

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