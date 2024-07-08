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拿破崙曾想用它自戕 古董手槍以169萬歐元賣出

拿破崙生前擁有的兩把手槍及其配件，7日在拍賣會中以169萬歐元售出。（法新社）

拿破崙生前擁有的兩把手槍及其配件，7日在拍賣會中以169萬歐元售出。（法新社）

2024/07/08 10:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕拿破崙（Napoleon Bonaparte）是法國著名的政治及軍事領袖，於1804年加冕為「法蘭西皇帝」。拿破崙曾擁有的2把手槍在7日的拍賣會中以169萬歐元（約新台幣5940萬元）售出，據傳在拿破崙流亡期間，曾想用這把手槍自殺，也替這組手槍增添傳奇色彩。

綜合外媒報導，「奧賽納特」拍賣行（Osenat）7日在法國楓丹白露（Fontainebleau）拍賣這組手槍，以169萬歐元售出，除了兩把手槍以外，拍賣物件還包括手槍的原裝收藏木盒及各式配件。手槍槍身及槍管刻有華美浮雕，槍枝組件上的雕刻十分精細，槍身上還鑲嵌拿破崙頭像裝飾。

法國文化部6日在政府公報中將這組手槍列為國寶、禁止出口，文件中指出，不論其價值或年齡為何，符合國寶標準的文化財產都只能暫時離開法國，未來須強制送回法國。出口禁令簽發有30個月的期限，法國政府可在這段時間內向買主提出購買合約，不過買主有權拒絕出售給法國政府，但不得將手槍帶離法國。

在1814年法軍面對聯軍進攻時不敵，3月底從巴黎撤出，同年4月13日，拿破崙簽署《楓丹白露條約》，放棄法國皇位並準備前往地中海的厄爾巴島。「奧賽納特」拍賣行表示，據傳拿破崙被流亡期間，曾想用這組手槍自殺，但他的近侍科蘭古（Armand de Caulaincourt）把手槍中的火藥取出，後來拿破崙服毒自殺未果，在鬼門關前走一回的拿破崙將這組手槍送給科蘭古，以感謝他的忠誠。

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據傳拿破崙曾想用這組手槍自殺。（法新社）

據傳拿破崙曾想用這組手槍自殺。（法新社）

槍身雕刻十分精緻。（法新社）

槍身雕刻十分精緻。（法新社）

槍身還刻有拿破崙頭像。（法新社）

槍身還刻有拿破崙頭像。（法新社）

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