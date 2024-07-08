「肥胖基因」藏在你血液中？科學家揭開體重控制的秘密

SMIM1基因缺陷與肥胖相關指標，新研究提供重要線索；示意圖。（圖取自shutterstock）

2024/07/08 09:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕《每日科學》（Science Daily）報導，最近一項由英國埃克塞特大學（University of Exeter）領導的國際研究團隊發現，缺乏特定血型的人，由於基因缺陷導致SMIM1基因失去功能，因此更容易體重過重或肥胖。這項研究近日發表在《美國臨床營養學期刊》（The American Journal of Clinical Nutrition）上，或能為肥胖治療帶來新的方向。

SMIM1 基因，全稱「小膜整合蛋白 1」（Small Integral Membrane Protein 1），是在10年前尋找一種特定血型（稱為Vel血型）的基因時被發現的。每5000人中就有一人缺乏SMIM1基因的兩個拷貝，使其成為Vel陰性。研究結果表明，這群人更容易體重過重，這一發現可能在未來引導出新的治療方法。研究團隊目前希望測試一種價格低廉且廣泛使用的甲狀腺功能障礙藥物，是否能有效治療缺乏SMIM1基因的肥胖患者。

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Vel 血型是一種血型分類方法，但它與我們常見的 ABO 血型系統不同。ABO 血型系統 是根據紅血球表面存在的抗原（A 抗原、B 抗原或無抗原）來區分的，而 Vel 血型系統則是由紅血球表面存在的 Vel 抗原決定的。Vel 血型系統相對少見，只有極少數人缺乏 Vel 抗原，他們就是 Vel 陰性型。大部分人都是 Vel 陽性，也就是說他們的紅血球表面存在 Vel 抗原。

據報導，前述研究由英國國家衛生研究院和英國心臟基金會提供資金，並與劍橋大學、桑格研究所（Sanger Institute）、丹麥哥本哈根大學和瑞典隆德大學（Lund University）的合作夥伴共同完成。

研究團隊分析了英國生物銀行（UK Biobank）研究組中近 50 萬名參與者的基因組，確定了 104 名具有導致 SMIM1 基因功能喪失的變異的個體（46 名女性和 44 名男性）。研究團隊還利用英國國家衛生研究院（NIHR）國家生物資源庫，從 Vel 陰性和陽性個體身上獲得新鮮血液樣本。根據這些研究組中發現的頻率推算，SMIM1 變異可能是全球約 30 萬人肥胖的顯著因素。

研究團隊在4個額外的 SMIM1 基因變異人群中研究了他們發現的影響。研究結果顯示，擁有這種變異會影響體重，女性平均增加 4.6 公斤，男性平均增加 2.4 公斤。

這項研究還發現，缺乏SMIM1基因的人體內還有其他與肥胖相關的指標，包括血液中脂肪含量高、脂肪組織功能障礙跡象、肝酶升高以及甲狀腺激素水平降低。

研究團隊強調，這一發現凸顯了研究肥胖遺傳原因的重要性，以便為患者選擇最合適和最有效的治療方法，同時也減少與肥胖相關的社會污名。

研究團隊對 SMIM1 基因與肥胖之間的關係充滿期待，並希望未來能針對缺乏 SMIM1 基因的肥胖患者開發有效的治療方案。他們也呼籲，當發現缺乏 SMIM1 基因的個體時，應提供相關訊息和支持。

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