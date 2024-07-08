大水肆虐！尼泊爾豪雨釀洪災土石流 至少11死8失蹤

尼泊爾豪雨引發土石流及洪水，造成至少11人死亡，交通被迫中斷。（路透）

2024/07/08 09:24

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾官員證實，5日開始的豪雨引發土石流與洪水氾濫，截至7日已造成至少11人死亡，主要高速公路及道路因而中斷；與此同時，尼泊爾境內數條河流持續氾濫，摧毀民宅並影響民眾日常生活。

據《路透》報導，尼泊爾警方發言人卡齊（Dan Bahadur Karki）7日表示，8人遭洪水沖走或被土石流活埋，目前下落不明；另有12名傷者正在醫院治療。

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卡齊告訴《路透》記者，「搜救人員仍在努力清除滑落的土石並搶通道路」，他補充當局正在使用重型機具清除坍方的砂石。

與此同時，位於尼泊爾東南部的柯西河（Koshi River）持續上漲，水位已超過警戒線。柯西河幾乎每年都為尼泊爾鄰國印度東部的比哈邦（Bihar）帶來致命洪災。

尼泊爾桑薩里縣（Sunsari）高階官員普亞（Bed Raj Phuyal）指出，「柯西河的水位持續升高，我們已呼籲附近居民保持警戒，慎防洪水。」

普亞說，在格林威治標準時間7日3時15分（台北時間上午11時15分），柯西河的流量為每秒36萬9000立方呎，是平時流量每秒15萬立方呎的2倍以上。

尼泊爾當局表示，已開啟柯西河攔河壩所有56個閘門以利排水；平時只開啟約10至12個閘門。

當局並表示，本國西部的納拉亞尼河（Narayani）、拉普蒂河（Rapti）及瑪哈卡里河（Mahakali）水流量也正持續增加。

在群山環抱的尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu），數條河流已氾濫、淹沒道路及屋舍。尼泊爾媒體提供的畫面顯示，民眾在及腰的水中艱難前行，或用水桶舀出家中積水。

6月中旬開始的雨季至今，尼泊爾各地已有至少50人死於土石流、洪水和雷擊。

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