中俄關係生變？中國禁止高官帶公務手機到俄羅斯

日經亞洲批露，中俄2國私下其實互有不滿，顯示北京和莫斯科的友誼是有限度的。圖為中國國家主席習近平（左）和俄羅斯總統普廷（右），3日在哈薩克首都阿斯塔納參加上海合作組織（SCO）峰會，（歐新社）

2024/07/08 06:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕2022年2月4日，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷在備受矚目的會晤中，精心策劃了一場團結和友誼的展演，宣布2國之間的情誼「上不封頂」。儘管如此，中俄之間仍難以建立真正的信任關係，只是因為雙方的共同目標是破壞美國領導的全球秩序，必須維持這種表象。

《日經亞洲》評論員秋田浩之（Hiroyuki Akita）7日撰文披露，中俄2國私下其實互有不滿，顯示北京和莫斯科的友誼是有限度的。例如，外交消息人士透露，除了對美國，北京最近也禁止高層官員在前往俄羅斯時，攜帶公務用智慧型手機，顯然旨在防止內部資訊被克里姆林宮竊取，表明中國對俄國間諜活動的高度疑慮。

請繼續往下閱讀...

秋田指出，俄羅斯和北韓最近建立更緊密的戰略夥伴關係，凸顯了北京和莫斯科之間日益緊張的關係。普廷上月訪問北韓期間，與北韓最高領袖金正恩簽署《全面戰略夥伴關係條約》，規定若任一方「因武裝入侵而陷入戰爭狀態」，另一方將「提供軍事和其他援助」。

做為北韓主要後台的中國對此反應冷淡，中國外交部發言人將該條約指為俄朝之間的「雙邊事務」。

知情中國專家指稱，中國對俄朝協議不滿，至少有2個原因。首先，俄羅斯的軍事支援可能會讓北韓人民軍更加膽大妄為，使北京更難維持對平壤的控制。北京擔心，北韓可能會進一步加速對南韓的軍事挑釁，從而可能將中國捲入自家後院的軍事衝突。

普廷去年10月訪問中國參加第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇時，北京針對俄國協助北韓加強其核飛彈武力，向他表達並不樂見的立場。

其次，如果北韓提升其擁核國家地位，平壤可能會試圖利用其核能力，繞過中國直接與美國談判，為北京帶來地緣政治噩夢，因為中國認為北韓是抵禦美國在朝鮮半島影響力的緩衝區。

秋田認為，儘管美朝似乎不太可能和解，但若前美國總統川普在今年11月再次當選，這種情況將變得不無可能。一名前川普政府官員透露，川普保留了金正恩的1封信，並持續尋求實質性的外交突破。

文中指出，過去2年多來，中俄維持表面上的團結，但彼此的不信任和不滿日益加深，俄羅斯入侵烏克蘭更加劇了這種情緒。在宣布中俄友誼「上不封頂」後不到1個月，普廷就全面入侵烏克蘭，讓北京措手不及。

1名前中國高階軍官去年告訴秋田，「中國仍然對俄羅斯感到憤怒」，因為普廷在和習近平會晤時，勢必已經決定入侵烏克蘭。當時，美國已經向中國提供俄羅斯可能對烏克蘭採取行動的相關情資，但莫斯科從未透露其真實意圖，「儘管我們已經多次詢問」。

至於俄國對中國的不滿，則是從2022年春季到2023年秋季，當俄羅斯與烏克蘭激烈交戰時，莫斯科一再要求北京提供致命武器，但由於北京忌憚美國制裁，加以拒絕。

普廷對中國的不滿和失望，似乎促使他轉向北韓。2023年9月，他邀請金正恩訪問俄羅斯遠東地區，並就北韓向俄羅斯提供彈藥和飛彈問題達成協議，從而為雙方建立更緊密的戰略夥伴關係奠定基礎。

秋田認為，如果川普在11月重新執政，中俄之間的團結可能會受到嚴峻考驗。川普似乎尊重普廷的威權手段，在位期間與莫斯科維持友好關係，一旦他重掌政權，可能會尋求與普廷對話，談判烏克蘭停火。

然而，川普從一開始就對中國採取強硬立場。他的外交顧問表示，川普將考慮對中國進口商品徵收高額關稅，並限制中共高級官員入境美國。因此，美俄關係改善將不可避免地使中俄關係趨於緊張，畢竟中國和俄羅斯愈走愈近，是建立在對美國的同仇敵愾之上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法