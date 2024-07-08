日菲2+2會談今登場 將簽相互准入協定

菲律賓總統小馬可仕（左）去年12月訪問東京，與日本首相岸田文雄（右）舉行會談。（美聯社檔案照）

2024/07/08 06:11

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本、菲律賓的外交、國防首長8日將在馬尼拉舉行「2+2」會談。菲律賓總統辦公室7日表示，2國將簽署《相互准入協定》（RAA），為雙方相互派遣國防人員至境內進行訓練和其他行動，提供法律依據，以對抗在南海和東海日益咄咄逼人的中國。

《日經亞洲》7日報導，日本防衛大臣木原稔和外務大臣上川陽子，8日將和菲國防長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）及外長馬納羅（Enrique Manalo）舉行會談，木原和上川也將拜會菲國總統小馬可仕，預計將在菲國總統府馬拉坎南宮簽署RAA協定。

請繼續往下閱讀...

日本近年來已分別與英國和澳洲簽署RAA協定，菲律賓也和美國及澳洲分別簽署類似的RAA協定，並計畫和法國也簽署類似協定。

隨著中國持續加劇南海和東海緊張局勢，日菲2國簽署RAA協定將提升馬尼拉和東京的雙邊關係，允許日本自衛隊與菲國武裝部隊一起訓練，從而促進更廣泛的防務合作。該協定也納入愈來愈多志同道合的夥伴國家，聯手對抗中國在印太地區擴張勢力。

2023年11月，日本首相岸田文雄訪問馬尼拉後，雙方正式展開RAA談判。幾個月後，兩國在上月11日對該協定的主文和討論紀錄進行最後校閱。

據報導，日菲RAA協定與菲律賓和美國在1998年簽署的《軍隊互訪協定》（VFA）類似。然而，馬尼拉對這種性質的協定有著痛苦的記憶，VFA引發國會議員和公民社會團體的疑慮；美軍陸戰隊一等兵賓柏頓（Joseph Scott Pemberton）在2014年殺害菲律賓跨性別女子勞德（Jennifer Laude），更在菲國引發軒然大波。

在菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政時期，由於他威脅要終止該協定以取得更多影響力，VFA幾乎停擺，但杜特蒂最終仍在2021年6月恢復該協定。

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）4日表示，RAA協定不僅允許菲律賓進行人道主義援助和救災行動，還包括「實際的軍事行動」。

今年以來，中國在東亞與東南亞海域的活動顯著增加，試圖透過強硬手段確立其在爭議海域的主權聲索，這一趨勢不僅影響到台灣，也波及日本和菲律賓等周邊國家，升高了爆發衝突的風險。

日本在釣魚台海域面臨中國海警持續侵擾。日本海上保安本部6月7日確認，4艘中國海警船駛入釣魚台附近，並首次發現這些海警船配備疑似機砲的武器，加劇雙方海上緊張關係。

在南海，菲律賓與中國的海上對峙也持續升級，中國海警多次指控菲律賓船隻非法闖入南沙群島主權爭議海域，並採取包括警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等措施。

菲律賓8日將和日本簽署《相互准入協定》，為雙方相互派遣國防人員至境內進行訓練和其他行動，提供法律依據。圖為日本海上保安廳巡邏船去年6月訪問馬尼拉，與美國、菲律賓舉行海上聯合演習。（歐新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法