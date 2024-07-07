逼退拜登的最後一根稻草：參議院民主黨人

被視為挺拜基本盤的美國國會參議院8日結束休會重新開議，參院民主黨人可能會對拜登總統的連任去留有所定奪。圖為拜登（右）與參院多數黨（民主黨）領袖舒默今年5月20日出席白宮玫瑰園的活動。（法新社）

2024/07/07 23:57

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報6日報導，儘管美國國會參議院內已有民主黨人醞釀逼迫拜登總統退選，但大多數與拜登關係良好的參院民主黨人均對此三緘其口；惟參院民主黨人一旦群起要求拜登讓賢，恐將對政治心理造成衝擊。

拜登曾任聯邦參議員30多年，入主白宮仍深受參院同黨老同僚支持；民主黨黨內初選期間雖曾有自由派主張推舉年輕人上陣，但參院民主黨人始終力挺拜登連任。今年年初，不曾在參院中與拜登共事的民主黨參議員夏茨（Brian Schatz）與奧索夫（Jon Ossoff）大讚拜登很稱職，連任處境強而有力。

請繼續往下閱讀...

但隨著拜登在首場總統候選人電視辯論中表現翻車，黨內換拜勢力氣焰漸長，參院民主黨人的挺拜立場看似也有所鬆動。

首辯前還疾呼必須阻止川普回鍋的奧索夫，辯論後幾乎銷聲匿跡，僅透過不具名助理向地方報表示他「完全支持拜登總統連任」；活躍於社群媒體的夏茨則避提拜登之名，改建議支持者與其盯著螢幕嚇呆，不如把精力用於幫助民主黨勝選。

民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）被爆料正在拉攏參院同志逼宮拜登，但截至美東時間6日晚間（台灣時間7日早上），並無任何民主黨參議員公開要求拜登退選。

這與國會眾議院民主黨人形成強烈對比，迄今已有5名民主黨聯邦眾議員要求拜登退選，以及另有至少10名民主黨聯邦眾議員公開對拜登在選戰中的去留感到憂心。

華郵指出，參院民主黨人在換拜上相對靜默低調，恐怕只是暴風雨前的寧靜，參院即將結束暑期休會於8日重新開議，這是參院諸公在6月27日川拜首辯後首度得以在國會山莊面對面交流。

參院多數黨（民主黨）領袖舒默（Charles E. Schumer）自首辯後幾乎未公開露面，他雖在2日告訴記者「我支持喬˙拜登」，但不曾接受電視或電台訪問進一步公開挺拜；其他參院民主黨人的公開發言大多傾向挺拜，但看似也為拜登退選預留伏筆。

2016年民主黨副總統候選人、參議員凱恩（Tim Kaine）5日說，若拜登自認還能選他就信拜登，因為沒理由不信；但若拜登自認選不下去，「我想他是那種會效法喬治˙華盛頓（George Washington）並說是時候該換人的愛國者」。

美國第1任總統喬治˙華盛頓在其第2任期屆滿前，自願放棄尋求第3任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法