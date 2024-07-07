夏威夷州長格林：拜登近日內決定是否退選

夏威夷州長格林（見圖）指出，他認為拜登近日內就會決定是否要繼續參選。（美聯社）

2024/07/07 21:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷州長格林（Josh Green）近期指出，他認為美國總統拜登（Joe Biden）近日內就會做出是否繼續參選的抉擇。格林最近曾與拜登一同開會，而他的一名親屬則與拜登相識多年。

《美聯社》報導，格林表示：「我想總統會繼續競選，除非他感覺局面贏不了，或是他覺得他必須傾聽核心圈子的其他聲音，那些勸他不該選下去的建議。如果總統認為他不能勝任，而且是真的不能，他就會退出。」

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他接著指出：「我們可能會在接下來的幾天得知總統對於這些事情的想法。」格林補充說，他認為若拜登最後決定打退堂鼓，那拜登應會指名副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替參選。

在訪談中，格林也強調川普（Donald Trump）只比拜登年輕3歲，所以兩個人未來一定都會遇到困難，況且他認為氣質比年齡問題更為重要。「看在上帝的面上，這兩個人必須持有核彈發射密碼。我不想要一個會半夜發文對其他國家發火的人，那樣子不太妙。而當我們的總統是拜登時，不會有這種問題。」

報導指出，格林與拜登可說是沾親帶故，因為他妻子的叔叔是拜登在大學時期的室友。而格林上週連同其他民主黨籍的州長曾與拜登進行了一場會議，他當時也關心了一下拜登的健康狀況，拜登則回答，除了大腦，其他都很好。

不過格林向《美聯社》強調，拜登只是在自嘲，「那絕對是個玩笑，如果你要說一個自嘲式的笑話，那你必須要有完整的認知功能。」

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