哈瑪斯讓步！ 官員：已提出停火提議等以色列答覆

哈瑪斯官員指出，他們已透過卡達傳達停火提議，目前在等候以色列的答覆。圖為在加薩走廊作戰的以色列士兵。（路透）

2024/07/07 21:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的2名官員今（7）日透露，他們已向調解國卡達傳達停火提議，目前正在等待以色列方面的答覆。

《路透》、《美聯社》報導，其中一名要求不具名的哈瑪斯官員表示：「我們已向調解人給出我們的回應，正在等候占領者的答覆。」另一名也要求不具名的哈瑪斯官員則指出，據他所知，以色列人已跟卡達進行過磋商，「他們已和卡達討論過哈瑪斯的答覆，然後他們承諾會在幾天之內向卡達給出以色列的回應。」

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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前表示，以色列與哈瑪斯之間的停火談判本週會繼續進行，但他沒有給出任何詳盡的時間表。

一名哈瑪斯與一名埃及官員昨日表示，哈瑪斯已初步批准由美國提出的三階段停火計畫，且哈瑪斯已在談判桌上做出讓步，不再堅持以色列方面須事先承諾永久停火。

這兩名官員解釋，在為期6周的停火第一階段，在此期間哈瑪斯會釋放女性以及上了年紀或有病在身的人質，用以交換以色列關押的數百名巴勒斯坦囚犯，且以軍會從自加薩人口稠密區撤軍，並讓巴勒斯坦民眾返回加薩北部的家園。

哈瑪斯、以色列與調解國在第一階段期間會針對第二階段的條款進行談判，而哈瑪斯在第二階段可能會釋放包含士兵或平民在內的剩餘男性人質，條件則是以色列必須讓更多巴勒斯坦囚犯重獲自由。

哈瑪斯在第三階段則會釋放餘下所有人質，並返還罹難者的遺體，而預計會長達數年之久的重建計畫也會在這個階段啟動。

兩名官員補充說，哈瑪斯希望調解國能給出書面保證，以確保停火第一階段生效後，以色列仍願意針對永久停火議題談判。

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